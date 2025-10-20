El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jose Luis Ábalos. EFE

El controvertido escaño de Ábalos

Es un escándalo que el exministro, procesado por delitos graves, siga siendo diputado

Javier Tajadura Tejada

Javier Tajadura Tejada

Catedrático de Derecho Constitucional de la UPV-EHU

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:05

Comenta

En noviembre de 2024, la Sala de lo Penal del Supremo imputó a José Luis Ábalos (exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Sánchez) ... por la presunta comisión de cuatro graves delitos: cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Dada su condición de parlamentario, para poder procesarle el Supremo tuvo que solicitar la preceptiva autorización el suplicatorio del Congreso de los Diputados. La Cámara lo concedió en enero pasado. A lo largo de este año las investigaciones han continuado y se ha estrechado el cerco sobre él.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima
  3. 3

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  4. 4

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  5. 5 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»
  6. 6 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  7. 7

    La Ertzaintza afronta el rebrote de una nueva violencia callejera que amenaza con ir a más
  8. 8

    El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  9. 9

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  10. 10

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El controvertido escaño de Ábalos

El controvertido escaño de Ábalos