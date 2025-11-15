El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El túnel de los magnates

Unir Rusia y EE UU por el estrecho de Bering como compadreo de una tiranía y una democracia menguante es un riesgo para el mundo

Iván Igartua

Iván Igartua

Catedrático de Filología Eslava UPV/EHU

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:02

Después de la alfombra roja que Trump ordenó colocar para recibir a Putin en Alaska, nada quizá más sintomático de cuanto está sucediendo en el ... mundo que el renovado proyecto de construir un túnel en el estrecho de Bering para unir Rusia y EE UU. Aunque si hay que deslizarse por el terreno de lo simbólico, es aún más sugerente la idea de bautizar el túnel con el nombre de los respectivos presidentes que promoverían la obra. Ya puestos, podrían llamarlo no con los apellidos sino directamente con los nombres de pila, para abundar así en la evidencia de su singular camaradería y celebrar, de paso, los frutos desenfrenados de sus festines.

