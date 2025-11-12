El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Gobernanza metropolitana: nuestra gran oportunidad

El futuro depende de que decidamos caminar juntos

Idoia Postigo

Idoia Postigo

Directora general de Bilbao Metrópoli-30

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

La cuestión metropolitana no siempre ocupa un lugar central en la conversación pública ni en la agenda política. Sin embargo, la ausencia de mecanismos sólidos ... de gobernanza metropolitana hace más vulnerables los entornos urbanos. El 5 de septiembre tuvo lugar un curso de verano de la EHU bajo el título 'Retos comunes, respuestas compartidas: trabajando la gobernanza de las políticas públicas supramunicipales', organizado por el Ayuntamiento de Errenteria. Una cita en la que participé junto a otros ponentes y que invitó a reflexionar sobre cómo afrontar, desde la cooperación, los desafíos que comparten las ciudades y sus áreas metropolitanas en un contexto en el que los entornos urbanos se convierten cada vez más en flujos que los municipios no pueden gestionar de manera aislada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  2. 2

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  3. 3 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  4. 4 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  5. 5

    Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  6. 6

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  7. 7

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9 Los Javis se separan tras trece años de relación
  10. 10

    EH Bildu llama a movilizarse «pacíficamente» por el partido Euskadi-Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Gobernanza metropolitana: nuestra gran oportunidad

Gobernanza metropolitana: nuestra gran oportunidad