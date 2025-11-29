El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre

Euskara zugan, nigan, gugan: el impulso que nace del deseo

Nos toca hacer crecer la lengua, desde la confianza de que nos conecta e identifica

Ibone Bengoetxea

Ibone Bengoetxea

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:26

Comenta

El 3 de diciembre celebramos el Día Internacional del Euskera. Y este año me gustaría recordar que esta lengua no ha llegado hasta aquí por ... azar ni por inercia. Ha llegado gracias a la decisión constante, casi testaruda, de miles de personas que, generación tras generación, se negaron a permitir que desapareciera algo que sentían profundamente suyo. Y hoy asumo esa herencia como un legado y, también, como un mandato político.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  2. 2 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  3. 3 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst
  4. 4 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales ha llevado a comer al presidente alemán
  5. 5

    La decisión del Tribunal de Menores de retirar los hijos a una familia que vivía aislada en un bosque divide a Italia
  6. 6

    La exconcejala de Santurtzi implicada en la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida
  7. 7

    La batalla judicial de Janire, la madre de dos niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación
  8. 8

    «El chico atractivo de diez años menos se me acerca para charlar y no podemos evitar besarnos...»
  9. 9 Silvia Intxaurrondo se atreve a hacer la pregunta por la que un periodista italiano fue despedido
  10. 10

    Estos son los cinco héroes condecorados en Euskadi por poner su vida en riesgo para ayudar a otras personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Euskara zugan, nigan, gugan: el impulso que nace del deseo

Euskara zugan, nigan, gugan: el impulso que nace del deseo