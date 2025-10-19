El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ismael Mohammed, de 47 años, y su familia, que fueron desplazados a la parte sur de Gaza por orden de Israel durante la guerra, descansan en la carretera mientras regresan a su casa destruida en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás, en Ciudad de Gaza. Reuters

Una 'paz' para cambiar la narrativa, no la realidad

Entre los objetivos de Trump, desactivar la presión internacional contra Israel

Haizam Amirah Fernández

Director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:01

«¿A dónde vamos a volver? ¿Dónde vamos a estudiar, trabajar y curarnos ahora que Trump dice que hay un acuerdo de paz?». Esas son ... algunas preguntas que se hacen los habitantes de Gaza. Cualquiera que haya visto imágenes de la destrucción material que ha causado Israel en ese pequeño y densamente poblado territorio puede entender la angustia a la que se enfrentan los gazatíes tras dos años de bombardeos, desplazamientos, hambre, sed, enfermedad y sobrevuelo incesante de zumbadores drones armados. Dos cifras hablan de la magnitud de la aniquilación provocada por Israel: su ejército ha lanzado 180.000 toneladas de explosivos sobre Gaza en ese periodo, lo que equivale a la potencia explosiva de 12 bombas nucleares como la usada en Hiroshima.

