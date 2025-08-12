El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestantes en los Países Bajos protestan contra la hambruna en Gaza. En la pancarta se lee la palabra «vergüenza». Ramon van Flymen

Europa hipócrita

La UE, con su inacción y falta de valentía, es cómplice del terror impune que Israel despliega día tras día en Gaza

Gontzal Mendibil

Gontzal Mendibil

Martes, 12 de agosto 2025, 00:01

El mundo occidental vive con estupor la actitud de la mayoría de sus gobernantes hacia la situación de horror que padece la población de Gaza, ... ante la que manifiestan, sin atisbo de pudor, una indiferencia difícil de digerir por una ética en la que el ser humano importe. Estamos asistiendo inermes a la pérdida de una ética que creíamos regida por lo humano y que está siendo sustituida por un sistema en el que el bienestar individual es lo más importante. Es el desprecio a los derechos humanos, el desprecio a la vida, donde todos estamos involucrados. 'Viva yo bien y no miro a quién'. Así quedamos todos atrapados en la red tejida por el dios dinero.

