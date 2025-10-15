El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bittor Kapanaga, veterano euskaltzale. Marisol Ramírez

Bittor Kapanaga, raíz y desarrollo del euskera

El pensador e investigador de Otxandio, nacido hoy hace un siglo, propugnaba analizar los modelos del pasado para avanzar

Gontzal Mendibil

Gontzal Mendibil

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Hace un siglo, el 15 de octubre de 1925, nació Bittor Kapanaga, pensador e investigador de Otxandio que vivió para explorar las raíces del euskera. ... Decía que estudiar la antigüedad podría conducir a nuevas estructuras para el mundo del futuro. Pero al adentrarnos en la antigüedad también corremos el riesgo de perdernos si no la contextualizamos de manera acertada. El redescubrimiento del pasado nos abre nuevas perspectivas, y así era como Bittor Kapanaga estudiaba a las generaciones anteriores.

