Tres partidos vascos ante el espejo

La campaña 'Erroldarik gabe izaterik ez -Soy tu vecina pero sin padrón no existo' logró un resultado esperanzador para sus objetivos a finales del curso ... pasado. El 12 de junio, Eudel (Asociación de Municipios Vascos) aprobó por unanimidad los criterios para el empadronamiento de personas y familias en situaciones especiales. La aplicación de este acuerdo, producto del consenso alcanzado por PNV, EH Bildu y PSE, permitiría que todas las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi estuvieran empadronadas.

Al tratarse de un acuerdo de los tres partidos mayoritarios sería previsible su aplicación en todos los ayuntamientos de Euskadi, sin demoras y sin recortes. Esperamos se supere ese extraño vértigo que atenaza en ocasiones a los partidos a la hora de aplicar reglamentaciones en beneficio de las personas excluidas. Sería una farsa demasiado obscena echarse atrás a la hora de aplicar una propuesta elaborada por los mismos partidos que presiden los ayuntamientos. El poeta García Montero dijo que «vivimos en un mundo en el que hace mucha falta que la gente se mire al espejo para hacerse dueña de su propia conciencia». Pues bien, las tres fuerzas mayoritarias en Euskadi están ahora en la tesitura de mirarse ante su propio espejo.

El acuerdo contiene los principios e instrucciones necesarias para garantizar el derecho al empadronamiento a las personas que viven en la calle, en infraviviendas, en un domicilio en el que no pueden llevar a cabo su inscripción por impedimento de terceros y de quienes viven en alojamientos sociales.

El documento afirma con rotundidad la importancia del empadronamiento en las políticas de inclusión: «El padrón es la llave de acceso a múltiples derechos de ciudadanía, no solo al derecho al sufragio activo y pasivo sino que también a una serie de derechos sociales tales como la asistencia sanitaria, los servicios sociales y el acceso al sistema de inclusión social». Es decir, reconoce que exigir requisitos que obstaculicen la inscripción en el padrón constituye una política activa de fomento de la exclusión social.

Las recomendaciones aprobadas establecen con claridad que corresponde a los ayuntamientos la responsabilidad de conocer y proporcionar solución a los casos especiales señalados: «Cada ayuntamiento deberá gestionar todos los casos de esta naturaleza que se produzcan dentro de su ámbito territorial, dado que el padrón debe reflejar las personas que efectivamente residen en el mismo».

Las directrices transmitidas por Eudel recogen que deben suprimirse las trabas relativas a la vivienda, afirmando como uno de sus principios que se ha de reconocer «el derecho y el deber de las personas de empadronarse en el domicilio donde realmente residen, con independencia de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda y de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio».

Además, mediante estas orientaciones, se conmina a los ayuntamientos a que se acabe con las malas prácticas que, sin base legal, se estaban asentando en algunos municipios, al exigir condiciones que, de hecho, negaban el derecho al padrón.

Las instrucciones acordadas incluyen una aportación imprescindible para la adaptación de la norma a los cambios en la realidad poblacional y de vivienda, al regular el empadronamiento de personas que residen en un domicilio «con dificultad para empadronarse en el mismo por impedimento de terceros». Este supuesto permitirá la inscripción de las trabajadoras internas del hogar y los cuidados, de aquellas personas que viven acogidas por familiares o amigos o de quienes pagan un subarriendo pero no cuentan con la autorización para empadronarse por parte de quien tiene la titularidad de la vivienda.

Los grupos sociales que venimos apoyando la campaña nos negamos a considerar la posibilidad de que las recomendaciones, aprobadas por unanimidad en Eudel, no sean aplicadas por los partidos en los ayuntamientos que presiden, defraudando, de esta manera, las expectativas creadas en las personas en situación de exclusión social y residencial. ¿Qué harán en este sentido los ayuntamientos presididos por el PNV? ¿Y los de EH Bildu? ¿Y los del PSE?

Además de esperanzados, nos mantenemos expectantes y dispuestos a seguir trabajando hasta lograr el objetivo del padrón universal. Solo entonces nos sentiremos satisfechas y satisfechos.