El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

Otro mundo peor es posible

Los datos reflejan que la Humanidad experimenta un descenso en los niveles de prosperidad, paz y democracia. Esto es grave

Gaizka Fernández Soldevilla

Gaizka Fernández Soldevilla

Historiador, Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

El fallecimiento de Franco el 20 de noviembre de 1975 supuso el principio del fin de la dictadura. A pesar de la crisis económica y ... del embate combinado de la violencia de ciertos agentes de la ley, del golpismo de los oficiales del ejército más nostálgicos y, en especial, del terrorismo de ETA y otras bandas, la ciudadanía y sus representantes consiguieron que la Transición llegara a buen puerto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  4. 4 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  5. 5 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  6. 6 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  9. 9

    Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao
  10. 10 Zara rompe el mercado del running con un precio insólito en sus nuevas zapatillas de placa de carbono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Otro mundo peor es posible

Otro mundo peor es posible