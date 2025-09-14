El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ilustración: Adriá Voltá

Trumpismo exterior: década primera

La condescendencia reciente con Putin viene de lejos. En 1987, Trump viajó a Moscú para explorar oportunidades de negocio. Los servicios de inteligencia del KGB comenzaron entonces a tejer redes de empatía con el magnate

Francisco Rodríguez Jiménez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:08

Quien esté libre de pecado… que tire la primera piedra! ¿Acaso no buscaron todos los líderes mundiales lo mejor para sus respectivas naciones?». Llegado el ... juicio final, de la historia o del más allá, el señor Trump replicaría en términos semejantes. Y no le faltaría razón. Más aún: los custodios de su política exterior afirmarán que mantuvo una narrativa coherente. Tampoco estarían equivocados del todo. Harina de otro costal será calibrar si efectivamente sus presidencias contribuyeron algo, mucho, o nada, a mejorar la vida de la mayoría de los estadounidenses, y no solo de su círculo cercano. Es todavía pronto para balances definitivos. Veamos los jalones fundamentales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trumpismo exterior: década primera

Trumpismo exterior: década primera