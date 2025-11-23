El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Ibarrola

Depende, todo depende

No podemos reducir a cero los casos de 'bullying', pero sí detectarlos antes, aplicar los protocolos a tiempo, acompañar mejor y rebajar el sufrimiento

Eugenio Ibarzabal

Eugenio Ibarzabal

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:03

Acababa de volver de EE UU, donde había estudiado mejora y equipos de mejora con quien fue mi maestro, Franklin Schargel. Fue él quien me ... habló por primera vez del 'bullying', descubriéndome que la infancia y la adolescencia podían constituir una de las peores épocas de la vida. Al volver, lo conté a las direcciones de las redes de equipos de dirección con las que trabajaba. Escuché por primera vez aquello de «cosas de niños, ya sabes».

