El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Trump y Xi se dan una tregua

Relajan la tensión con un cambio de cromos: tierras raras por aranceles y cierto acceso a la tecnología occidental de semiconductores

Eduardo Mozo de Rosales

Eduardo Mozo de Rosales

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

Hace diez meses, Trump retomó la presidencia de Estados Unidos, rodeado de colaboradores leales y decidido a poner en práctica rápidamente sus recetas. Con el ... bando demócrata grogui, aprueba un Presupuesto con menores impuestos y pretende compensar ese más reducido ingreso interior con mayores aranceles a las exportaciones de Canadá, México, Brasil, India, Japón y Europa, que apuestan, con más o menos dignidad, por negociar y suavizar la andanada. Despliega una diplomacia del más fuerte, que funciona, salvo con China, que responde sin estridencias. En sus propias palabras, Pekín no quiere una guerra comercial, pero tampoco la teme. Su sistema autoritario, un todo único de Estado, partido y Gobierno, que funciona, le ha permitido planificar y liderar la extracción y explotación de las tierras raras, minerales críticos para el desarrollo futuro. Justo lo que Washington ha descuidado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  3. 3 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  4. 4 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  5. 5

    «Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»
  6. 6

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»
  7. 7

    Temor al asesino en serie que vive en Euskadi. ¿Pueden rehabilitarse los criminales más sanguinarios?
  8. 8 El cocinero personal de C. Tangana y Manuel Carrasco que ahora triunfa con su restaurante en Castro
  9. 9

    371 niños se borran del deporte escolar por la guerra sin cuartel en la Federación Vizcaína de Karate
  10. 10

    Las constructoras vascas rivalizan por el personal con plantillas «escasas y envejecidas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump y Xi se dan una tregua

Trump y Xi se dan una tregua