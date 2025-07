El pacto vasco de salud

Después de las elecciones autonómicas de abril de 2024, una de las primeras declaraciones que se hizo desde la Lehendakaritza fue que la mejora de ... la Sanidad iba a ser una de sus prioridades. Dio la sensación de que no estaban muy de acuerdo con las líneas de actuación de la anterior consejería de Salud, y que querían dejar claro que no iban a ser continuistas. Se anunció la intención de conseguir un pacto de salud. Un proyecto muy novedoso por sus formas y ambicioso por sus objetivos. En resumen, se trataba de garantizar el bienestar de la población de Euskadi en el futuro. Una buenísima noticia para empezar.

Se definieron 24 líneas estratégicas, repartidas en seis bloques: prevención y promoción de la salud, atención a la enfermedad, áreas prioritarias de salud, calidad, innovación y sostenibilidad, profesionales de la salud y gobernanza (política lingüística, instalaciones y conciertos externos). Se han ido eligiendo 400 dinamizadores y agentes expertos, de muy diversa procedencia: profesionales de la salud, colegios de médicos, enfermería, farmacéuticos, fisioterapeutas, biólogos, trabajadores sociales (entre otros), sindicatos, partidos políticos, universidades y pacientes. Mi aplauso por ello, gracias.

Los diferentes grupos empezaron a trabajar en septiembre y se mantuvieron desde entonces nueve reuniones. El proyecto se ha realizado en cuatro fases muy bien estructuradas. Una primera de diagnóstico, para conocer la realidad. Una segunda, de establecer los principios y valores que van a regir el pacto. Una tercera, recién acabada, para fijar las líneas estratégicas. Y una cuarta, que empieza ahora, de desarrollo y seguimiento del cumplimiento de los 150 objetivos, con sus indicadores correspondientes, y que finalizará el 7 de abril de 2026 (Día Mundial de la Salud). No quiero apabullar con datos, sino recalcar el gran trabajo que han llevado a cabo todos los agentes, siguiendo un plan muy bien estructurado.

El documento final es impecable, cumple los criterios actuales de calidad: muy descriptivo del trabajo realizado, explicando la técnica DAFO empleada (detallando las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), las 24 líneas estratégicas (con sus 300 iniciativas), con los objetivos y sus indicadores de medición. En algunos fragmentos (comprensiblemente) se utiliza un lenguaje muy técnico, que me ha costado entender.

Mi resumen personal del documento: se va a insistir en los valores de equidad, eficiencia, sostenibilidad y calidad. Deja claro que se va a poner en el centro el bienestar integral (no solo físico) del paciente, garantizando la continuidad asistencial, 24 horas, los siete días de la semana (24x7). Es fundamental estimular la participación de sus trabajadores y su fidelización a Osakidetza. Impulsan la participación de entidades del tercer sector y asociaciones de enfermos en la toma de decisiones. Si realmente se cumple todo lo reflejado, al final de la legislatura tendremos una Sanidad 'casi perfecta' (la perfección no existe en ningún ámbito de la vida). Yo, desde luego, suscribo todos sus puntos.

Pero ha habido algunos comportamientos en este último mes, ya con el documento elaborado, que van en contra de sus propias directrices. Doy dos ejemplos. Adjudicar algunas plazas de difícil cobertura, sin seguir los criterios establecidos, y hacerlo en mitad del verano. He estado con compañeros muy molestos por la incertidumbre inesperada de sus puestos y sus vacaciones ya programadas. Así no se consigue la fidelización del personal que pretenden. El segundo caso es lo ocurrido en relación a la Atención Paliativa domiciliaria 24x7 (que es una de las 24 líneas estratégicas) pediátrica. En otras carencias se han tomado 'medidas de choque' antes de implantar los cambios estructurales. En nuestro caso de momento no ha sido así. Estamos exactamente en la misma situación que estábamos el 30 de mayo, cuando hice públicas las condiciones en las que trabajamos desde hace trece años.

Ojalá que estos dos ejemplos sean sin más un reflejo de que aún no está 'bien engrasada la maquinaria', y las cosas irán mejorando con el tiempo. La valoración del seguimiento del cumplimiento nos lo dirá.

El plan es muy ambicioso y entendería que no se cumplieran todos los objetivos. Pero deben ser honestos, y si no se pueden alcanzar algunos, admitirlo públicamente. Sé que la política tiene unas pautas de conducta propias. Con independencia del partido que gobierne o que esté en la oposición, todos buscan anunciar o prometer medidas que puedan fidelizar a sus votantes o atraer a nuevos. Si las medidas que aparecen en el pacto se cumplen, seré el primero en felicitarles y agradecérselo. Pero si no es así, también seré de los primeros en sacarlo a la luz pública.