Donald Trump y Ursula von der Leyen. Will Oliver | David Mareuil

Malditos (o benditos) aranceles

El acuerdo de EE UU y la UE debe llevar a las empresas vascas a fortalecer su competitividad e impulsar la diversificación de mercados

Dra. Marta Prado Larburu

Directora general de DS4T e Incotrans

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:00

Las tensiones arancelarias a nivel global auspiciadas por Trump y la insoportable atmósfera de incertidumbre global generada están recortando ya las previsiones de crecimiento mundial ... y frenando la inversión empresarial en diversos sectores industriales, con la automoción y la manufactura especialmente golpeadas. Países como Canadá y México, importantes socios comerciales de Estados Unidos, sufrirán un impacto considerable, con México enfrentando una previsión de crecimiento nulo del PIB este año. Incluso el mercado estadounidense verá su crecimiento afectado, estimándose un 1,5% para este año, un 1,9% menos de lo previsto en enero.

