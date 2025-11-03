El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Vigilancia de aguas residuales y resistencia a los antibióticos

El análisis de los desechos líquidos funciona como sistema de alerta temprana. El reto ahora es consolidar un modelo estable

Doctor José L. Balcázar

Institut Catalá de Recerca de l'Aigua (ICRA-CERCA), Girona

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

La resistencia a los antibióticos constituye una crisis sanitaria global que convierte infecciones comunes en amenazas graves y costosas. Cada año, cientos de miles de ... personas mueren en el mundo por esta pandemia silenciosa. En España, más de 4.000 personas pierden la vida anualmente a causa de infecciones resistentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  3. 3 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  4. 4 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  5. 5

    «Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»
  6. 6

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»
  7. 7

    Temor al asesino en serie que vive en Euskadi. ¿Pueden rehabilitarse los criminales más sanguinarios?
  8. 8 El cocinero personal de C. Tangana y Manuel Carrasco que ahora triunfa con su restaurante en Castro
  9. 9

    371 niños se borran del deporte escolar por la guerra sin cuartel en la Federación Vizcaína de Karate
  10. 10

    Las constructoras vascas rivalizan por el personal con plantillas «escasas y envejecidas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vigilancia de aguas residuales y resistencia a los antibióticos

Vigilancia de aguas residuales y resistencia a los antibióticos