AFP

Descaradas amenazas

El choque diplomático entre España e Israel se traslada, como hace dos años, a las embajadas

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01

Parecía que el triunfo de la mente literal sobre la mente irónica ya le estaba causando suficientes destrozos al mundo. No esperábamos que la política, ... siempre atenta a cualquier vileza ventajista, adoptase el mecanismo y lo pusiese en práctica con una falta de sofisticación que roza el insulto y que, sin embargo, resulta efectiva. Entre otras cosas porque es probable que merezcamos el insulto. En fin, vamos allá. «Descarada amenaza genocida». Es la interpretación que Benjamín Netanyahu le ha dado a esa parte del anuncio del lunes de Pedro Sánchez en la que se decía que España no tiene armas nucleares (ni portaaviones, ni petróleo) para detener «la ofensiva israelí» sobre Gaza. Es obvio que Sánchez se refería a que España no puede influir en la política internacional como una gran potencia, pero al Gobierno israelí la propaganda le sale instantánea, oportunista y letal, como el 'krav maga'.

Espacios grises

