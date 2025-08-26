El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las dos niñas del colegio concertado Severo Ochoa de Ceuta que no asistieron a clase durante tres días por la prohibición de hacerlo con el velo islámico, a su regreso con el hiyab, después de que el Ministerio de Educación pidiese al centro que las admitiera. EFE

Demografía y destino

Quienes sienten que la inmigración les 'roba' su país se equivocan. El verdadero desafío es sostener el crecimiento con una población cada vez más envejecida

David Mathieson

David Mathieson

Exasesor del Gobierno británico

Martes, 26 de agosto 2025, 00:00

En el siglo XIX, el filósofo y matemático francés Auguste Comte acuñó una frase para describir las consecuencias del crecimiento poblacional: «La demografía es el ... destino». El estudio de factores demográficos como el tamaño de la población, el equilibrio entre hombres y mujeres y los cambios en el perfil de edad es fundamental para entender muchas de las tendencias que determinarán nuestro futuro en el siglo XXI. Así la observación de Comte es muy acertada.

