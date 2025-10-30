El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Participantes en una manifestación celebrada en Bilbao en contra de la construcción del subfluvial. E. C.

La Diputación se atasca con el subfluvial

Construir más carreteras agrava la congestión y perjudica la salud de las personas y el medio ambiente por contribuir al cambio climático

David Hoyos

Profesor pleno de Economía Aplicada de la UPV/EHU

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:10

Comenta

La Diputación Foral de Bizkaia permanece anclada en una política de transportes más próxima a las estrategias tradicionales de los 80 del siglo pasado que ... a las políticas de movilidad sostenible del siglo XXI. Este enfoque, basado en la construcción de carreteras como única solución a los problemas de movilidad, refuerza el papel hegemónico del transporte por carretera. Son políticas obsoletas que se han revelado contraproducentes desde la perspectiva de la eficiencia económica y el bienestar social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  4. 4 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  10. 10

    Juan Carlos I: «Me marché a Abu Dhabi para ayudar a Felipe VI»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Diputación se atasca con el subfluvial

La Diputación se atasca con el subfluvial