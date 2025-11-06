El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Reseña de una traición

La descolonización incompleta del Sáhara Occidental y su fracaso afectan todavía hoy al mundo, cuando se cumplen 50 años de la Marcha Verde

Daniel Reboredo

Daniel Reboredo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:05

Hoy, 6 de noviembre de 2025, se cumplen cincuenta años de la Marcha Verde (Negra para los saharauis) que actuó como ariete del régimen de ... Hasán II para presionar al Gobierno español de Arias Navarro y conseguir, sin apenas resistencia, la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid ocho días después. España cometía con dicha firma una acto pusilánime y cobarde, un desatino a todas luces, abandonando a unos ciudadanos acogidos a sus leyes y a una protección internacional que acaba de hacer aguas con la reciente Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del pasado 31 de octubre.

Reseña de una traición