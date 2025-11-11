El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

No sin mis tetas

Detrás del escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía está el gran sesgo de género que existe en la atención médica a las mujeres

Carmen Muñoz López

Coportavoz Berdeak EQUO

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Aunque ya hace más de un mes que saltó a la luz pública el terrible caso de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, ... hay que seguir nsistiendo en ello. Esto no es algo que esté de moda, es mucho más doloroso. Este es un caso que al destaparse ya olía a podrido porque las y los responsables políticos, en vez de abordar, reconocer y poner en marcha soluciones, se dedicaron a salvar sus culos afirmando que el tema solo afectaba «a tres o cuatro mujeres» (al final 2.500) o, lo que es peor, justificar que las mujeres que se habían hecho una mamografía no fueron informadas del resultado no concluyente de la prueba «para no alarmarlas». Esto es tan insultante y de semejante calado patriarcal, que lo único que han conseguido es añadir más dolor y rabia al tratar a las mujeres como unas inmaduras que no tienen capacidad de discernimiento: paternalismo, condescendencia, violencia, desprecio...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  8. 8 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido
  9. 9 El pediatra que quiere curar a todos los niños con leucemia, y lo está consiguiendo
  10. 10 Dolores Aguirre, una ganadera de película

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo No sin mis tetas

No sin mis tetas