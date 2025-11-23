El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿De qué os quejáis las mujeres?

Se trata de que los hombres abandonen sus privilegios

Carmen Muñoz López

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:02

Llevamos muchos años escuchando esta pregunta a la vez que las respuestas condescendientes y rebosantes de simpleza de los mismos que las formulan: «Pero si ... estáis mejor que antes»; o, «pero si se ha avanzado mucho»; a modo de mantra dejan entrever que ese avance ha sido fruto del devenir de los tiempos o que una conjunción extraña de los astros lo ha hecho posible, obviando los años de lucha de las mujeres y el hecho incuestionable de que hemos llegado hasta aquí sin que nadie nos haya regalado nada. Si alguien ha remado hemos sido nosotras porque los hombres, todos, sí, también los de la izquierda, siempre han encontrado motivos más urgentes que luchar por nuestros derechos. Nunca fuimos la prioridad, siempre nuestras causas podían posponerse. Si no llega a ser por nuestra resistencia y resiliencia no habríamos avanzado nada. La deuda de la izquierda con las feministas sigue sin estar saldada.

