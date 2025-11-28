Nuestro futuro se escribe con 'I' de Industria

Vivimos en una tierra forjada por la industria. Desde la composición de nuestras ciudades hasta nuestro bienestar social, el eco del metal resuena en nuestro ... presente. Ese legado sigue siendo el pilar de nuestra economía, aportamos cerca del 25% de nuestro PIB y financiamos el 94% del gasto social de Euskadi si aunamos el impacto fiscal directo, indirecto e inducido. Cada vez que la industria prospera, lo hace también la sociedad en su conjunto.

Pero sería un error dar por sentada esta fortaleza. Nuestro músculo industrial lleva años debilitándose, un mal que aqueja a toda Europa y amenaza a nuestro modelo de protección social. Mientras perdemos capacidad frente a gigantes como China y EE UU, debemos mirar hacia dentro y reconocer nuestras propias debilidades. La principal es el tamaño de nuestras empresas, el predominio de pymes nos sitúa en clara desventaja para competir en entornos globales. En FVEM, la mayor asociación industrial de Euskadi, las pequeñas y medianas empresas son el 87%. Por lo general, una pyme tiene menor capacidad de inversión en I+D+i, afronta mayores dificultades de acceso a la financiación y su posición para atraer y fidelizar el talento es más débil.

No podemos olvidar la tasa de absentismo, una de las más altas del Estado, que afecta directamente a nuestra competitividad y ahuyenta la inversión. Esta afirmación es un eco constante en los foros empresariales y un desafío que requiere la implicación de todos los actores sociales para ser abordado con eficacia. Es evidente y constatable el incremento del gasto por prestaciones de incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral. En 2024 rozó los 29.000 millones, asumidos entre Seguridad Social y empresas. Una cifra que impresiona por su elevada cuantía y preocupa por su crecimiento continuado, un 85% desde 2019.

Y finalmente, un desafío demográfico que proyecta una grave sombra sobre la disponibilidad de talento futuro. Desde FVEM trabajamos por acercar el sector a la juventud, a las mujeres, a migrantes… con una estrategia proactiva para ampliar la base de talento. Nuestras empresas deben ser tan diversas como la sociedad a la que sirven.

Pero también contamos con unas bases sólidas. El tejido industrial vasco es robusto y dinámico, tenemos empresas de vanguardia, lideres en tecnología e innovación que traccionan de la cadena de valor. Nuestras empresas no solo destacan por su capacidad para aportar soluciones de alto valor añadido; son también un potente motor de cohesión y progreso social. El salario medio por hora trabajada es el mayor del Estado, y las condiciones laborales superan ampliamente a las de otros sectores y regiones. No hay duda de que la industria genera empleo estable y de calidad. Esta excelencia no es casualidad, sino el fruto de un compromiso con el desarrollo de su gente y de su territorio.

En un contexto global incierto, marcado por importantes cambios geopolíticos y un creciente proteccionismo, es crucial que Europa adopte un papel proactivo. Es innegable que la imposición de aranceles por EE UU originará una búsqueda de nuevos mercados destino en todas las economías exportadoras, como lo es la nuestra. Necesitaremos encontrar nuevos mercados y, a la vez, ser atractivos para otras economías. La competitividad se ha vuelto determinante en un mundo cuyas reglas económicas cambian constantemente.

Por eso es preciso que Europa marque una hoja de ruta clara, nos provea de un marco legislativo armonizado para todos los Estados miembros, con estabilidad regulatoria, posicionando a la industria en el centro de su estrategia ante el nuevo orden económico mundial.

Pero esta defensa no puede ser tarea solo de las administraciones y de las empresas. Es fundamental que la sociedad entienda el importante papel de la industria. Cuando se debilita, nuestro Estado del bienestar se resiente. Esta reflexión es hoy muy necesaria, estamos en un momento en que nuestro crecimiento parece apoyarse cada vez más en los servicios y el turismo, y debemos recapacitar sobre el modelo de territorio al que aspiramos.

Una sociedad que valora y se enorgullece de su industria no se conforma, se convierte en un agente activo que impulsa la mejora continua y transforma la crítica en innovación. Cuidar y fomentar nuestra industria es la mejor garantía para avanzar hacia un futuro próspero y sostenible para todos y todas.