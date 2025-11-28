El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz

Nuestro futuro se escribe con 'I' de Industria

Es necesario que Europa nos ponga en el centro y nos provea de una hoja de ruta clara, con leyes armonizadas y estabilidad regulatoria

Begoña San Miguel

Begoña San Miguel

Presidenta de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM)

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:03

Comenta

Vivimos en una tierra forjada por la industria. Desde la composición de nuestras ciudades hasta nuestro bienestar social, el eco del metal resuena en nuestro ... presente. Ese legado sigue siendo el pilar de nuestra economía, aportamos cerca del 25% de nuestro PIB y financiamos el 94% del gasto social de Euskadi si aunamos el impacto fiscal directo, indirecto e inducido. Cada vez que la industria prospera, lo hace también la sociedad en su conjunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz
  3. 3

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  4. 4 Puja más de un millón de euros por un piso subastado y lo pierde por no poder pagar a tiempo
  5. 5

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Detenida una mujer por su supuesta implicación en el incendio mortal de Barakaldo
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte
  9. 9 La nota que una familia de Bilbao deja en el portal donde su iPhone robado marca la ubicación
  10. 10 Mercadona recupera su producto estrella de charcutería y anuncia nuevos embutidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nuestro futuro se escribe con 'I' de Industria

Nuestro futuro se escribe con &#039;I&#039; de Industria