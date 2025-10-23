Inteligencia Artificial, una línea roja en salud mental
La nueva realidad apremia a los poderes públicos a cubrir el déficit de psicólogos clínicos en el sistema de salud
Begoña Rueda
Decana del Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia
Jueves, 23 de octubre 2025, 00:00
En estos tiempos en los que comenzamos a habituarnos a que herramientas de Inteligencia Artificial (IA) nos rodeen en nuestro día a día y se ... erijan como los referentes a los que consultar cuestiones de mayor o menor trascendencia, queremos resaltar la tarea de aquellos y aquellas profesionales que trabajan con las personas, especialmente en el ámbito del cuidado de la salud mental y la psicoterapia.
Así, la labor de los y las profesionales de la Psicología en espacios en los que se realiza la escucha, la evaluación y la intervención psicológica debe ser preservada de fenómenos sociales como la aparición de la Inteligencia Artificial y su interrupción en materia de salud mental. Poner en valor ese espacio de relación terapéutica es un deber como junta, como profesionales, como colegas y como ciudadanos, por las grandes dudas y temores que genera su utilización de manera libre y sin supervisión.
La IA ha abierto una oportunidad de negocio a nuevas fórmulas mágicas que se erigen como asistentes para la salvaguarda de nuestra salud mental y eso, permítanme que lo diga de una manera vehemente, no puede ni debe dejarnos indiferentes. Esas oportunidades de negocio que prometen estar 24/7 a tu lado y que van a resolver tus problemas de salud psicológica de manera rápida y eficaz, además de una falta de profesionalidad, plantean muchos interrogantes: ¿Son éticamente responsables? ¿Por qué código deontológico se rigen? ¿Cómo son capaces de comprender y dar respuesta a la emocionalidad humana?
Si bien podemos estar de acuerdo en que la Inteligencia Artificial en determinados entornos laborales puede ayudar a obtener resultados de manera más eficiente, y que su uso racional puede resultar de utilidad a la ciudadanía en múltiples aspectos, debemos ser contundentes al aseverar que en el caso de la salud mental en general, y en la salud psicológica en particular, un algoritmo no puede ni debe en ningún caso ocupar el lugar de los y las profesionales.
Porque lo que las personas trasladamos a través de un teclado o a través de una nota de audio es una información sin aristas y sin matices, no comparable a la comunicación y el vínculo que se establece en el espacio terapéutico entre dos personas. Es una información que una máquina procesa, devolviendo propuestas de acción carentes de análisis, reflexión y conocimiento clínico. ¿Cómo puede entonces ser efectiva? ¿Somos acaso todas las personas iguales, respondemos a las mismas recomendaciones de manera inequívoca?
Debemos así reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos que nos dé soporte y nos acompañe, y tenemos que poner especial cuidado en lo que la población adolescente y joven necesita y recibe. No debemos permitir que un algoritmo 'psicologice' a nuestros jóvenes y no tan jóvenes, etiquetando sus síntomas, prescribiendo recomendaciones y realizando 'pseudoterapia'. Y no únicamente por el flagrante intrusismo que esto supone en una profesión reglada como es la Psicología, sino, sobre todo, por el daño a evitar, por nuestro deber de cuidado y salvaguarda del bien común y de los colectivos más vulnerables.
Porque, si a las personas que no somos nativas de la era IA esta nos deslumbra en ocasiones con sus bondades, ¿qué no puede hacer con los cerebros en desarrollo de la infancia y la juventud? ¿Qué herramientas tienen ellos y ellas para no seguir a pies juntillas lo que su compañero virtual desde la infancia les susurra? Los cantos de sirena que la IA proyecta debe tener un límite, y su aplicación en la salud mental es una línea roja que defender.
Esta nueva realidad nos apremia aún más a seguir avanzando con los poderes públicos en cubrir el déficit de psicólogos clínicos en el sistema público de salud, evitando así abocar a la ciudadanía a recurrir a un algoritmo para lograr ayuda. Se deben tomar medidas efectivas y reales, como la incorporación de la atención psicológica en Atención Primaria. Porque son ellos, los profesionales, quienes escucharán percibirán y comprenderán cuáles son las necesidades de quien se sienta a su lado. Son quienes, trabajando junto con el resto de los y las profesionales en salud mental presentes en nuestro sistema, tenderán la mano y acompañarán a quien necesite aliviar su sufrimiento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión