El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
El líder de D66, Rob Jetten, tras conocerse los primeros resultados, que dan 26 escaños a su partido. EFE

Países Bajos: todo lo que era sólido

La ultraderecha esperará su momento en la oposición, pero la posibilidad de una gran coalición de fuerzas moderadas es buena para Europa

Barbara van der Leeuw y Raúl López Romo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Según Reporteros Sin Fronteras, los Países Bajos figuran en tercer lugar en el ranking de libertad de prensa, solo por detrás de Noruega y Estonia. ... Es uno de los Estados menos corruptos y tiene una de las democracias más avanzadas del mundo en términos de respeto a los derechos civiles y a la separación de poderes. La economía va bien: el déficit presupuestario está en el 2,6% del PIB y el desempleo ronda el 4%. En España nos conformamos con el 10,5%.

Países Bajos: todo lo que era sólido