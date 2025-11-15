El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

De Euskadi a Gaza

El partido de hoy en San Mamés subraya que el pueblo palestino no está solo

Bárbara Ruiz Balzola

Responsable de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en Euskadi

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

San Mamés acoge hoy un encuentro histórico: la Euskal Selekzioa recibe a la selección palestina en un partido amistoso al que acudirán 50.000 personas, ... visibilizando el apoyo rotundo de la sociedad vasca al pueblo palestino. El evento se suma a las numerosas muestras de solidaridad que la sociedad de Euskadi y sus instituciones han expresado a lo largo de los últimos años, desde el compromiso con la ayuda humanitaria hasta gestos como este que recuerdan que el pueblo palestino no está solo, aunque no hayamos podido evitar el horror de la ofensiva sobre Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio causa la muerte de 33 vacas en una explotación de Carranza
  2. 2

    Muere el hombre que saltó por la ventana para huir de las llamas en el incendio de Barakaldo
  3. 3

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  4. 4

    Fallece el mítico entrenador vasco Xabier Azkargorta
  5. 5

    Una escisión de los socios de la izquierda abertzale en Córcega se alía con la ultraderecha antinmigración en Francia
  6. 6

    Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza
  7. 7 Tres detenidos por poner un cuchillo en la garganta y robar a un menor en Santutxu
  8. 8 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  9. 9 Se tira a la Ría, le rescatan, se vuelve a tirar y acaba en el hospital con hipotermia
  10. 10 La canción de Rosalía que el Athletic ha hecho suya para presumir de filosofía y afición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De Euskadi a Gaza

De Euskadi a Gaza