Enseñar y otros malentendidos

No debe preocuparnos que nuestros hijos, nuestros alumnos, no nos escuchen porque nos miran continuamente

Aster Navas

Aster Navas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:01

'Enseñar' es un verbo arriesgado. Tiene, además, colegas turbios y peligrosos como 'destapar', 'descubrir', 'desnudar'. -«Lo enseñan todo, hijo; ¡qué poca vergüenza!»- solía decir ... mi madre, escandalizada, tapándome los ojos al pasar junto a la carpa del Teatro Lido, un «tórrido» espectáculo de revista que desembarcaba en el pueblo durante las fiestas del Carmen.

