Enseñar y otros malentendidos

'Enseñar' es un verbo arriesgado. Tiene, además, colegas turbios y peligrosos como 'destapar', 'descubrir', 'desnudar'. -«Lo enseñan todo, hijo; ¡qué poca vergüenza!»- solía decir ... mi madre, escandalizada, tapándome los ojos al pasar junto a la carpa del Teatro Lido, un «tórrido» espectáculo de revista que desembarcaba en el pueblo durante las fiestas del Carmen.

Los docentes solemos olvidar que, en la vida cotidiana, aprendemos muchísimo de quien no pretende 'enseñarnos' absolutamente nada, y de situaciones que, en principio, no tienen la más mínima finalidad didáctica. Estamos convencidos de que 'enseñamos' Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales o Geografía, y no somos conscientes, como dice el pedagogo Jurjo Torres, del currículum oculto que desarrollamos involuntariamente en el aula: nuestro tono de voz, la forma de sujetar el libro de texto, los vaqueros sin desgarrones, ese anillo de plata justo en el dedo meñique, el pin del Bilbao Basket en todas nuestras chamarras, esa sudadera del Primark…

Quizá -se me ocurre ahora- durante muchos años, uniformes y batas blancas silenciaron y ocultaron esa intimidad que ahora se nos escapa a cada momento sin darnos cuenta.

Y es que el territorio personal es siempre más fascinante que el académico: el reloj de bolsillo del compañero que cree enseñarles Química, mucho más que las tablas periódicas; el acento sudamericano de la de Cultura Clásica, bastante más que la cuarta declinación. La bicicleta del profe de Bio, el tatuaje en el antebrazo de la de Inglés, el pañuelo palestino de la de Dibujo Técnico tienen más misterio, provocan mayor inquietud de aprendizaje que cualquier libro de texto. Las interacciones analógicas -Beñat ha mirado hoy a Mikel como si lo viera por primera vez- y digitales -desde ayer Galder sigue a Mara en TikTok- entre esos chavales dejarán nuestro gótico y nuestros verbos irregulares en sexta línea de playa.

Frank McCourt nos da en su novela 'El profesor' ejemplos elocuentes del gran poder educativo de esos jirones de nuestra vida personal que dejamos en el aula: el escritor irlandés decide «exponerse» (otro verbo peligroso) para enseñar, dejarse ver para poder sobrevivir; «mostrarse» -nos viene a decir a los del gremio- viene con el kit. Aparte de su acepción pedagógica, 'exponer' es «poner algo o a alguien en situación de sufrir daño o perjuicio». «Arriesgar», «aventurar», «comprometer», «jugársela».

No sabemos qué lectura hacen los alumnos, pero es indiscutible el enorme valor pedagógico de este tipo de mensajes. Primero, porque aportan una visión plural de la realidad; segundo, porque humanizan el proceso de aprendizaje, muy tocado en este momento por las pantallas. Crean vínculo y apego porque acercan al docente. Jackson, en 'La vida en las aulas', explica perfectamente esta evidencia: hay una transmisión implícita de conocimiento en la que no reparamos, que tiene un efecto mayor que la explícita y mucha más repercusión en la formación de la personalidad del individuo que cualquier teorema o análisis sintáctico.

Incluso el espacio en el que educamos, el momento en el que lo hacemos, enseñan. El reloj parado de la biblioteca, el mobiliario de los despachos del equipo directivo, las obsoletas tarimas de algunas clases, la precaria iluminación de los pasillos, el deterioro de las cortinas, los 'ingeniosos' grafitis de los baños. Hay, al respecto, un estupendo estudio de María Acaso y Silvia Nuere que tenéis colgado en la red.

No sé si me estoy 'explicando'. Por cierto que 'explicar' también se las trae: «no le debo ninguna explicación», «te lo puedo explicar todo», «ya me explicarás…». «Dejadle que se explique», suele pedir el que aún conserva un mínimo de sensatez -de piedad- antes de que la muchedumbre arrastre a algún desgraciado, a algún inocente, a la horca, a la hoguera, al patíbulo. Las explicaciones -tenía razón Pepe Isbert en 'Bienvenido, Mister Marshall'- «se deben»: son deudas inaplazables.

Sí, en este trabajo y también -ahí quería llegar- en cada casa se conjugan verbos difíciles. No debería, sin embargo, preocuparnos tanto que nuestros hijos, que nuestros alumnos, no nos escuchen porque nos están continuamente mirando.

Ahora, cuando acabamos de diseñar, como cada comienzo de curso, nuestras programaciones; cuando nos detenemos a 'explicar' lo que vamos a hacer durante estos meses, solo mencionamos las competencias y los contenidos que queremos desarrollar en ese nivel, los saberes básicos y los indicadores de logro, la metodología de la que nos vamos a servir.

Sin embargo, 'enseñaremos' muchísimo más de lo que imaginamos. Eso sí, nuestra asignatura no será, en absoluto, lo más importante que esos adolescentes aprenderán de nosotros. Por cierto, cuidado también con 'aprender': «a ver si aprendes», «nunca aprenderás», «¡para que aprendas!». Otro que tal…

En fin.