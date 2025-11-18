El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las tribulaciones de Puigdemont

Junts no tumbará a Sánchez hasta verificar la aplicación de la amnistía

Antonio Santamaría

Periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:01

La decisión unánime de la cúpula de Junts de romper los pactos de investidura con el PSOE, refrendada por su militancia, responde los difíciles equilibrios ... de los posconvergente en el nuevo escenario tras el 'procés' y a la competencia de la extrema derecha independentista de Aliança Catalana (AC). Diversos sondeos apuntan a un espectacular crecimiento de la formación liderada por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, que subiría de sus actuales dos diputados a 19 en el Parlament de Catalunya y sería la primera fuerza en Lleida y Girona. Junts pagaría los platos rotos al caer de los 35 a los 21 escaños. Los alcaldes de Junts, que conocen capilarmente el territorio, transmitieron a Carles Puigdemont, que dirige con mano de hierro el partido a través de su procónsul en Cataluña, Jordi Turull, su inquietud por esta tendencia que compromete sus expectativas electorales.

