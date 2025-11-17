El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Transparente xenofobia

Antonio Rivera

Antonio Rivera

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

En nada hemos pasado de ser los más guachis a los más carcas del Estado. Lo que todavía no hace ningún Departamento de Interior en ... España lo hacemos nosotros: dar cuenta estadística de los delitos por origen geográfico y engordar así los estereotipos que alimentan el discurso xenófobo. Por pura lógica debiera haber ardido Troya, pero solo se han soliviantado las alarmas de oficio del Ararteko, de una asociación judicial progresista y, también lógicamente, de parte de la oposición y afectados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  3. 3

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  4. 4

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  6. 6

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  7. 7 Sentado en el dique con un Pleamar y viendo crecer Bilbao
  8. 8

    Euskadi exporta marihuana a Europa: el kilo que aquí se paga a 2.000 euros vale el triple en Reino Unido
  9. 9 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  10. 10 La emprendedora getxotarra que aspira a ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Transparente xenofobia

Transparente xenofobia