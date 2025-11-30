El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ilustración: José Ibarrola.

La losa de Franco

No entendemos el gravoso legado del franquismo sobre la vida política española sin tener en cuenta que la Guerra Civil fue una variante de genocidio

Antonio Elorza

Antonio Elorza

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:57

Soy como soy, y no como tú quieras…». La letra del bolero, modelo de desdeñosa respuesta, es aplicable a tantos historiadores y politólogos a quienes ... los hechos se obstinan en no darles la razón. Pensemos en el tema que nos ocupa, la Guerra Civil, antesala del régimen de Franco, vista desde un momento cargado de polémicas e interpretaciones sesgadas.

