Manifestación estudiantil contra el bullying y los discursos de odio, en Bilbao. EP

Cosas de niños

Quien sufre acoso escolar nunca se recupera. Volvemos a esos momentos y nos convertimos en menores indefensos otra vez

Ane Arruabarrena

Periodista y CEO de GuLink

Martes, 28 de octubre 2025, 23:58

Es complicado apreciar a una sociedad que está avanzando a pasos agigantados en la innovación con herramientas como la inteligencia artificial, la robótica, y la ... investigación científica pero sigue dando muestras de la bajeza moral del ser humano en las relaciones interpersonales. Sabemos de la muerte de Sandra, una niña de 14 años que se suicidó hace unos días tras un año de acoso por parte de sus compañeras de colegio en Sevilla. Escribir sobre esto es increíblemente doloroso. Pero es necesario si al menos aporta algo de cordura en esta sociedad a menudo inhumana.

