El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mochilas colgadas de la pared de una escuela. EFE

A vueltas con la integración

Debe ser una equiparación de derechos de los migrantes con el resto de la población, y de acceso en igualdad de oportunidades

Andrea Ruiz

Antropóloga experta en procesos migratorios

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:03

Durante estos últimos meses el concepto de integración en relación a las personas migradas ha sido objeto de atención en artículos de opinión y debates ... políticos. Y como en otras ocasiones, la migración se convierte en un lugar común para opiniones variopintas poco contrastadas con el rigor del conocimiento que genera la investigación. Un síntoma de nuestros días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Ereaga
  2. 2

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  3. 3

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  4. 4 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  5. 5

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  6. 6

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  7. 7

    Euskalmet activa el aviso amarillo por precipitaciones muy intensas este sábado en Bizkaia
  8. 8 Finalizan las retenciones en la A-8 tras el choque entre seis vehículos en Muskiz
  9. 9

    La brecha de ingresos entre pensionistas y jóvenes en Euskadi es de 350 euros al mes
  10. 10

    El viraje comercial de la Plaza Moyúa: de Michael Kors a Misako

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo A vueltas con la integración

A vueltas con la integración