El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 24 de octubre

Singularidad y cambios estatutarios

El debate sobre una reforma del Estatuto de Gernika debería centrarse en los aspectos a introducir para mejorar el autogobierno

Andoni Pérez Ayala

Andoni Pérez Ayala

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:08

Comenta

El Estatuto de Autonomía del País Vasco es el único que no ha experimentado ninguna modificación desde su aprobación en referéndum hace ya 46 años. ... Que en tan dilatado periodo de tiempo, casi medio siglo que se cumplirá dentro de solo cuatro años (2029), no haya habido alteración alguna del texto de nuestra norma institucional básica constituye una singularidad que no deja de ser significativa, sobre todo por contraste con la profusión de modificaciones que han tenido lugar en todos los textos estatutarios de las demás comunidades autónomas que, en la mayoría de los casos, es bastante discutible que hayan contribuido a una mejora efectiva de la calidad del autogobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  3. 3

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  4. 4

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  5. 5

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  6. 6

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  7. 7 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  8. 8

    Casi 1.600 personas se vacunan en La Casilla en su primer día de apertura
  9. 9

    Mohamed recupera los 3.500 euros que le robaron en Erandio gracias a la solidaridad vecinal: «Un hombre ha donado 1.000»
  10. 10

    ¿Por qué a Valverde le sancionaron con 4 partidos y a Flick solo con uno pese a sus cortes de manga tras ser expulsado?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Singularidad y cambios estatutarios

Singularidad y cambios estatutarios