Vista del Palacio de Justicia de Bilbao. Pankra Nieto

La foralidad, una aportación vasca

Es el mejor instrumento ante los que pretenden la centralización en torno a Lakua y el desbordamiento constitucional y estatutario

Ana Morales Peral y Carmelo Barrio Baroja

Parlamentaria vasca | Diputado por Álava del Partido Popular

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:03

Reafirmamos nuestro compromiso con el reconocimiento constitucional de las singularidades forales, como parte del marco institucional que ha permitido construir un proyecto común integrador y ... respetuoso con la diversidad territorial de España». Esta declaración está contenida en la ponencia política aprobada en el 21 Congreso del Partido Popular. El texto se enmarca dentro del apartado 'Política institucional' y del epígrafe 'La nación'.

