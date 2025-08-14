La foralidad, una aportación vasca

Reafirmamos nuestro compromiso con el reconocimiento constitucional de las singularidades forales, como parte del marco institucional que ha permitido construir un proyecto común integrador y ... respetuoso con la diversidad territorial de España». Esta declaración está contenida en la ponencia política aprobada en el 21 Congreso del Partido Popular. El texto se enmarca dentro del apartado 'Política institucional' y del epígrafe 'La nación'.

Así, alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos populares reafirmamos, una vez más, nuestro punto de encuentro en la foralidad y en su expresión concreta de instituciones, tradiciones, territorios y normas. Y el Partido Popular en su máximo órgano político, que es el congreso, supo, de nuevo, asumir la realidad foral como una seña de identidad que le define en su dimensión vasca como el único partido foralista que hoy existe en nuestra vida institucional.

Los populares vascos somos los primeros en alzar la voz cada vez que se produce un cuestionamiento de la capacidad normativa y competencial de las instituciones forales, que, sobre todo en materia tributaria, son objeto de deseo de quienes quieren romper nuestro actual modelo de convivencia y bienestar. No vamos a ceder. La tradición foral es una parte fundamental de nuestro ADN ideológico.

Y eso supone una importante responsabilidad, ya que el foralismo se convierte en el mejor instrumento político ante los desafíos nacionalistas que pretenden dos cosas: un desarme foral y una centralización política en torno al Gobierno de Lakua, por un lado; y un desbordamiento constitucional y estatutario, es decir, los pasos hacia la ruptura, por otro.

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa tienen en la tradición foral constitucionalizada y preservada la mejor fórmula de su integración en Euskadi y el mejor antídoto para la ruptura con España. Antes de romper con España habría que abordar un proceso de ruptura territorial en Euskadi. Los vascos lo sabemos y por ello la opción por la independencia aborda sus horas más bajas en encuestas y estudios sociológicos, aunque su desafío encuentra terreno abonado en el 'sanchismo' gobernante y tratará de aprovechar esa dependencia en la que PNV y Bildu se han demostrado como socios entregados.

La posición centralizadora y centralista de quienes buscan la ruptura del modelo foral trata también de homogeneizar nuestra comunidad porque no les gusta que Álava, Bizkaia y Gipuzkoa sean tan diferentes entre sí. Quieren ignorar precisamente uno de los principales éxitos de la foralidad: que ha sabido garantizar la convivencia entre tres territorios tan distintos. ¿Por qué debe parecerse Hernani a Labastida o Barakaldo a Zarautz? Esta diversidad nos enriquece a todos y el modelo foral permite que cada territorio mantenga su personalidad y singularidad. Alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos cuentan con capacidad normativa y de gestión descentralizada, más cercana, adaptada a sus necesidades en industria, cooperativismo, sector primario, servicios sociales… que tienen en cada territorio realidades y enfoques distintos. El bienestar del que disfrutamos es también una prueba del éxito de este modelo.

¿En que se basa la declaración aprobada en el Congreso del Partido Popular y a partir de qué textos surge? Se fundamenta, además de en los históricos principios y valores del PP vasco, en las enmiendas presentadas al borrador de ponencia política por parte de los firmantes de estas líneas. Tres enmiendas que abarcaban las partes esenciales de la singularidad foral, el Concierto Económico, las diputaciones forales, los Territorios Históricos y su reconocimiento constitucional incluido en la Disposición Adicional Primera. Por ello, la expresión recogida en el texto definitivo de la ponencia «reconocimiento constitucional de las singularidades forales» aglutina de una forma perfecta todo el entramado político-jurídico de nuestra andadura foral, fuerista y foralista.

2025 ha sido un año importante para la reafirmación política de los valores forales y, tanto en el Congreso de los Diputados como en el 21 Congreso del partido, hemos podido avanzar en esas claves. En la Cámara baja, a través de la aprobación de una nueva actualización y modificación de la Ley 12/2002 de Concierto Económico para el País Vasco, materializada en la sesión del 29 de abril -también el 26 de junio se aprobó en el Congreso de los Diputados la reforma del Convenio Económico de Navarra en las mismas claves-. Y en el cónclave popular de julio, con la aprobación del texto ya citado que ha dado un especial valor a la presencia vasca en las claves ideológicas de nuestra organización política.