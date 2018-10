El tren de la Meca Somos un país que vende armas y abastece a quienes reprimen, matan y no respetan los derechos humanos ELENA MORENO SCHEREDRE Viernes, 26 octubre 2018, 01:09

Conocimos a Jamal Khashoggi porque era periodista, columnista de opinión en 'The Washington Post', autor y exdirector general y redactor jefe del canal de noticias Al-Arab News Channel. Supimos que era saudí porque necesitó un papel que finiquitaba su divorcio para casarse con su novia turca Hatice Cengiz. Ella se quedó a la puerta del consulado de Arabia Saudí en Estambul esperándole, pero nunca salió. También contribuyó al conocimiento de su existencia, desaparición y su más que presunta muerte que hubiera estudiado en Indiana, tuviera residencia en Estados Unidos y Donald Trump pronunciara su nombre aireando temores. De no ser por esta trayectoria vital no hubiésemos tenido un motivo para hablar de la crueldad del sistema político de uno de los países más ricos, poderosos e influyentes del mundo.

La luz de la palabra que no escribió, ni escribirá ya, ha iluminado las consciencias de los silenciosos trepando hasta el mismísimo Parlamento español. Reporteros Sin Fronteras publicó en su balance anual de 2017 que 65 periodistas fueron asesinados, 326 se encuentran encarcelados y 54 secuestrados. Llama la atención que en ese balance se especifique algo escalofriante: el 46% de los asesinatos de estos reporteros tuvieron lugar en un país donde no existía un conflicto armado declarado. La estadística arroja claridad; poner luz sobre la opacidad del poder o desvelar malas gestiones resulta peligroso o cuando menos incómodo. Si muchos periodistas arriesgan su vida, otros sacrifican su dignidad cantando las alabanzas de los dueños del mundo a cambio de un salario. Lo verdaderamente estremecedor es que si Jamal Kashoggi no hubiera sido descuartizado, muchos españoles no sabrían que viven en un país que vende armas a unos cuantos territorios en conflicto. Sí. Somos un país que abastece a quienes reprimen, matan y no respetan los derechos humanos. Los mismos países que necesitan infraestructuras, trenes de alta velocidad o metros a la Meca.

Estoy segura de que a Pedro Sánchez le ha costado tragar este sapo que venía con el amor presidencial. Probablemente más que la puesta en escena que montaron en el Parlamento el miércoles midiéndose agravios. Mataron a Jamal y la realidad despertó. Si tuviéramos que rasgarnos las vestiduras por las contradicciones de nuestro sistema andaríamos desnudos. El enfado colosal del bipartidismo en la superficie de la demagogia política era una coincidencia en la profundidad. Que corra el aire por los pasadizos que conectan la ética, porque en diciembre hay elecciones y seguimos en campaña electoral. La verdad es que los 'Jamales' de este planeta no son suficientes para que el concepto de 'rebelión', que quema como una ascua encendida, provoque una teatral ruptura. Y lo siento. No pienso comparar a Jamal con Puigdemont.