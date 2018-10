Ser un traidor

El independentismo catalán ha entrado en barrena. Los acontecimientos se han descontrolado en las últimas horas y han enredado un poco más la madeja de un movimiento surcado de grietas, trufado de agravios y recelos entre sus líderes e incapaz de dar un solo paso sin que le revienten las costuras. La primera gran pregunta de este monumental embrollo es a quién representa Quim Torra. A quién representaba cuando lanzó su ultimátum a Pedro Sánchez para presentar una propuesta de convocatoria de un referéndum independentista antes de un mes. Está claro que no a sus socios de ERC. Tampoco a la mitad del grupo parlamentario del PDeCAT en Madrid, que asiste con estupor a los estertores del eje Waterloo-Barcelona. Seguramente, se representaba a sí mismo y a su urgente necesidad de abrir un frente con Madrid para evitar que la insensatez y la torpeza con la que gestionó los disturbios del 1-O se le volviese en contra.

Sin embargo, Torra no ha logrado con su maniobra de distracción evitar que la fractura entre el secesionismo posibilista (si es que eso existe) y el secesionismo de agit-prop (eso a buen seguro que sí) se ahonde un poco más. Fuese o no de farol, es evidente que sin los votos de los diputados del PDeCAT que permanecen fieles a lo que diga el Govern (Miriam Nogueras dixit) no hay manera de que Sánchez saque adelante sus Presupuestos. Unas Cuentas a las que vinculó directamente la continuidad de la legislatura durante su reciente gira americana. Por eso el PNV mantiene desde hace días las distancias. Por eso en Sabin Etxea y en Ajuria Enea se temen cada vez más un adelanto electoral, aunque no subestiman el acreditado instinto de supervivencia del presidente del Gobierno.

Si Torra y Puigdemont optan por la estrategia de demolición y por el 'cuanto peor mejor', no hay que descartar que el Govern se rompa más pronto que tarde. En Barcelona las espadas están en alto, igual que en Madrid. Los neoconvergentes echan un pulso al republicano Roger Torrent y se niegan a nombrar sustitutos para los diputados suspendidos. Un lodazal en el que lo más lógico es suponer un divorcio definitivo en el independentismo y una nueva convocatoria electoral en Cataluña, la tercera en poco más de tres años.

Pero no es tan sencillo. La política catalana está condicionada por un componente emocional determinante, el pánico al oprobio de que la masa le señale a uno con el dedo y le llame traidor. Ese miedo atenazó a Puigdemont cuando Gabriel Rufián (el mismo que ahora se desmarca de Torra sin contemplaciones) publicó el célebre tuit de las 155 monedas de plata. Se echó atrás y rompió el compromiso que había alcanzado con el lehendakari para convocar elecciones. El mismo miedo que sintió Esquerra cuando decidió no apoyar una moción del PDeCAT a favor del diálogo dentro de la ley. El que siente ahora para desembarazarse de Torra. El que acogota al president y le impide aceptar un diálogo sincero con Sánchez. Las calles están ardiendo. Se han convertido en una olla a presión en manos de grupos radicales. El vértigo a hacer política es mayúsculo. Pero sobre todo es letal para la convivencia en una Cataluña al filo del abismo.