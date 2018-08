Traductores e intérpretes Los lazos amarillos han pasado a decorar el escenario de la tragicomedia catalana MARIA MAIZKURRENA Miércoles, 29 agosto 2018, 00:35

Cuando pasen los años y se curen las heridas, y las mentiras de uno y otro lado se vayan debelando (tenía ganas de usar esta palabra), podrá rodarse una bonita película de humor toda llena de lazos amarillos. Claro que este futuro es sólo hipotético (puede haber otros peores) y además necesitaríamos un Berlanga para hacer una película con suficiente humor y suficiente fuste. Los lazos amarillos han pasado de simbolizar una reivindicación a decorar el escenario de la tragicomedia cotidiana en que se ha convertido el asunto catalán. O tal vez es que no hay asunto humano que no sea una tragicomedia, salvo en los puntos del espacio-tiempo que se adentran por completo en los negros territorios de la tragedia. Termina agosto con lazos amarillos, color muy propio de este mes, y con el juez Llarena denunciado por unas declaraciones que ahora sabemos que tal vez no fueron exactamente como los denunciantes (el sr. Puigdemont y cuatro de sus 'consellers') presumen que fueron, si es que creen que la traducción al francés adosada a la denuncia revela las verdaderas intenciones del juez. Podría ser que ese convencimiento haya influido en el traductor, propiciando el lamentable «error de traducción» que el abogado del Sr. Puigdemont va a comunicar al tribunal enseguida, ahora que la diferencia entre las dos versiones, la francesa y la española, ya vuela por las redes. Las denuncias, es sabido, no se pueden basar en interpretaciones personales ni en errores de traducción, y resulta que allí donde en castellano decía «si es que esto ha sido así» en francés dice «como en efecto sucedió». Qué cosa más rara. Otra cosa es que el Gobierno español considere que la defensa del juez Llarena es una «cuestión de Estado». ¿No parece más razonable, más objetiva la intención que manifestó el Gobierno al principio, la de personarse en la causa para comprobar que no se producía ningún ataque a la soberanía jurisdiccional española, pero sin asumir la defensa del juez por lo que pudo o no pudo decir, que es cosa suya (y según parece de quienes le denunciaron)? Quizás el Gobierno ha decidido, al final de una larga meditación, ser más papista que el Papa, aunque nada impedirá que se le siga atacando desde esas trincheras de las que brotan declaraciones estupefacientes como las que nos ha regalado la alcaldesa de Güimar. Según esta enérgica y pintoresca señora, el presidente Sánchez es un dictador porque toma decisiones que a ella no le gustan y se salta la democracia a la torera porque utiliza decretos para gobernar igual que hacía el PP. No le gusta a la alcaldesa de Güimar que se saque a Franco del Valle de los Caídos. Pues no lo entiendo. Siendo ella ejemplo de liberales y espejo de demócratas, ¿no haría sus excursiones turísticas al monumento con más tranquilidad si nadie pudiera pensar que rinde homenaje al (otro) dictador?