Los topes El parking de Loiu está a punto de volver a colapsarse Los trabajadores de 'La Paloma' se han encargado de desviar los vehículos al aparcamiento de larga estancia. / Pedro Urresti PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA Jueves, 20 septiembre 2018, 00:29

Sabemos desde la primavera pasada que al aeropuerto no le sobran las plazas de aparcamiento. En abril, coincidiendo con unas vacaciones escolares en Francia, le dio a medio Iparralde por venirse aquí a coger los vuelos y el parking de Loiu se llenó hasta los topes. Las tres mil y pico plazas ocupadas. Hubo que improvisar y permitir que se estacionase en la azotea sin asfaltar del parking o en explanadas habilitadas para la ocasión. Como aquello no resultaba demasiado presentable en el aeropuerto de una pujante metrópoli de primer orden mundial, Aena anunció la ampliación del aparcamiento en mil plazas. Se dijo entonces que las primeras quinientas estarían listas el verano que viene.

Que el plazo no sea excesivo no quiere decir que no favorezca la intriga. Llegados los días de mucho movimiento, en Loiu deben de estar mirando con un ojo a la pista central y con el otro al parking. Hacerlo es sin duda un poco raro, pero piensen en la tensión que puede acumular alguien que va a coger un avión y no consigue dejar el coche en el propio aeropuerto. Ahora multipliquen esa tensión por un montón de gente que busca sitio en balde, golpea el claxon con la cabeza y lleva una tarjeta de embarque entre los dientes.

La mala noticia es que ayer por la mañana el aeropuerto estuvo a punto de volver a quedarse sin plazas de aparcamiento. La buena noticia es que la gente se lo tomó con calma. Sí, al enterarme, yo también pensé que un miércoles de septiembre es un día un poco raro para poner a prueba la capacidad del aeropuerto de una pujante metrópoli de primer orden mundial. Pero qué va. Los miércoles son los días de más ajetreo en Loiu y septiembre es un mes exigente, ya que se reanuda el fragor de los viajes profesionales pero no se extinguen los vuelos de la gente que está de vacaciones.

El aeropuerto, en fin, no deja de enlazar récords y a veces le crujen las costuras. Al final, la pujante metrópoli de primer orden mundial no va a tener más remedio que mirar durante unos meses al parking de Loiu como mira uno en casa a ese electrodoméstico que chisporrotea, zumba y presagia el cataclismo eléctrico, pero por alguna circunstancia no puede ser cambiado aún. Mirarlo muy fijamente, quiero decir. Mientras se le lanzan severísimas órdenes telepáticas: «¡Aguanta!».