Tiempos de incertidumbre EDITORIAL La reforma del Estatuto y el pacto presupuestario marcan el inicio del curso político en Euskadi Urkullu encabeza la primera reunión de curso del consejo de Gobierno. / EFE EL CORREO Miércoles, 29 agosto 2018, 00:34

La estabilidad política de la que Euskadi ha presumido en los últimos años corre el peligro de resquebrajarse. El calendario electoral en ciernes, con comicios locales y forales en apenas nueve meses y autonómicos en 2020, no crea el clima más propicio para tejer los acuerdos que un Gobierno vasco en minoría precisa para aprobar sus proyectos. Además, las diferencias entre los partidos a propósito de la reforma estatutaria en la que trabaja el Parlamento añaden un nuevo foco de tensión a la segunda mitad de la legislatura, sobre la que planeará el pulso al Estado del independentismo catalán. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu comienza así el curso en medio de una incertidumbre muy superior a la que ha tenido que afrontar hasta ahora y con un riesgo de desgaste también mayor. El lehendakari se puso ayer la venda antes que la herida al proclamar que «no sería dramático» prorrogar los Presupuestos del presente año. Una hipótesis nada desdeñable, pero con contraindicaciones que no cabe ignorar. La principal de ellas, que no es el escenario más idóneo para blindar la recuperación de la economía. Los temores de Urkullu son fundados. El PP, el socio preferente que ha facilitado la aprobación de las últimas Cuentas, aún no ha perdonado al PNV que desalojara de La Moncloa a Mariano Rajoy para investir a Pedro Sánchez. Y EH Bildu y Podemos, las otras alternativas, no solo discrepan frontalmente de la política económica del Gobierno vasco, sino que, con las elecciones en el horizonte, es presumible que se vean más tentados a marcar perfil propio que a sacar de un apuro a los jeltzales. En su comparecencia posterior a la primera reunión de su Ejecutivo tras las vacaciones, Urkullu puso el foco en la prioridad de profundizar en el autogobierno. La reforma del Estatuto de Gernika, cuyas bases en clave soberanista han pactado el PNV y EH Bildu, condicionará el debate político en lo que resta de legislatura. El lehendakari dio muestras de realismo al abogar por un ensanchamiento de los consensos alcanzados en esa materia, de forma que el nuevo estatus sea respetuoso con la legalidad y susceptible de concitar una mayoría suficiente en las Cortes Generales. Tal pronunciamiento suena distinto a los postulados defendidos en los últimos meses por su propio partido. Está por ver si esas palabras anticipan una ciaboga hacia el posibilismo en el PNV o son un simple reflejo de las distintas sensibilidades que conviven en su seno.