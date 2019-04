El temido caballo de Troya

El 'Brexit' ha llegado a un punto de no retorno. Se acabó. 'O te vas o te quedas, y si te quedas, no lo harás a cualquier precio', resume el leitmotiv comunitario. El miedo, el pánico, se llama otorgar una prórroga de un año, por ejemplo, y que Reino Unido se convierta en un caballo de Troya capaz de paralizar el club de clubes desde la sala de máquinas, jugando a la contra gracias a su poder de veto, presionando para conseguir un mejor acuerdo de salida del hasta ahora obtenido. Es la bala de plata de la diplomacia británica, que pese al esperpéntico espectáculo que ha protagonizado estos dos últimos años, conviene no olvidar que a esto de negociar, hay pocos como ellos.

El hartazgo en Bruselas es épico, casi tanto como el desenlace que esta madrugada tendrá la cumbre que los jefes de Estado y de gobierno protagonizarán en la capital comunitaria para recordar a la primera ministra británica, Theresa May, que el 'Brexit' jamás será una historia de éxito. Reino Unido es el precedente. La puerta del club se ideó para entrar, no para salir, y el resto de países debe saber que hacerlo tiene un precio. Es un aviso a navegantes de manual.

¿Qué puede suceder esta noche? Hablar del 'Brexit' es jugar a la ruleta rusa. Pasar, puede pasar de todo, pero si tienen que apostar háganlo a que habrá una nueva prórroga que no será, ni mucho menos, un cheque en blanco para May, que ha pedido oxígeno hasta el 30 de junio. ¿Oxígeno, para qué? Esta es la gran pregunta que le hacen sus todavía 27 colegas en el Consejo Europeo, que pese a su hartazgo quieren evitar un salida abrupta, un 'Brexit' caótico. Si no hay acuerdo, este viernes saldrían oficialmente de la UE. Dicho de otro modo, que Reino Unido sería tan miembro de la Unión como puede serlo actualmente Corea del Sur, Brasil o Australia. Sería un país tercero a todos los efectos, sin perjuicio de que se activen resortes de emergencia para que los ciudadanos de a pie no sufran la incompetencia de sus políticos.

Alemania y Francia, sobre todo Angela Merkel, parecen estar por la labor de conceder una prórroga algo más larga, quizá de un año, para que Reino Unido pueda decidir qué quiere ser de mayor. Es la enésima pista de aterrizaje que colocan a May. Si decide usarla, no será gratis. Deberá comprometerse a no atraversar determinadas líneas rojas y a participar, por ejemplo, en las elecciones europeas de finales de mayo.

Para eso está el pasado, para aprender de él y tener muy presente que los troyanos fueron derrotados por su buena voluntad. El diablo, en Bruselas, siempre se esconde en la letra pequeña, pero en esta cumbre, tiene forma de caballo. El de Troya, la última bala británica.