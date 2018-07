Hace cuatro años estuvo Niall Wass en el Euskalduna, participando en un congreso de economía digital. Niall Wass era el vicepresidente de Uber. No sé si debimos aprovechar para secuestrarle. Las cosas habrían cambiado si en aquel momento hubiésemos podido situar a ese hombre ante la existencia de 'Tito' Álvarez, el rotundo líder de los taxistas barceloneses, y su equivalente madrileño y musculado, 'Peseto Loco'. Es uno de los mejores apodos que ha conocido el ámbito hispanófono en lo que va de siglo.

Que el sector del taxi se haya dotado a nivel nacional de semejantes portavoces hace pensar en que los principales perjudicados por la huelga del sector no van a ser tanto los usuarios como la gente que se gana la vida como asesores y estrategas de comunicación. A ver cómo siguen vendiendo que en público hay que ser empático y propositivo. Van a tener que reescribir los manuales: «Antes de comenzar la negociación, rodéate de boxeadores y deja caer que de un momento a otro van a comenzar a romperse cosas. También huesos. Las cosas y los huesos de los demás. Por concretarlo un poco».

Los taxistas vizcaínos secundaron ayer la huelga que ya había prendido por todo lo alto en Madrid y Barcelona. Lo hicieron por solidaridad con sus colegas, ya que en el País Vasco no parece haber problemas con la proporción entre licencias de taxi y licencias de VTC. Como por aquí Uber y Cabify no se han implantado, en el aeropuerto, a la hora de las protestas, los taxistas tuvieron que empujarse entre ellos. Luego peregrinaron hasta Bilbao a escasa velocidad, complicando el tráfico y ganándose alguna multa. Poco que ver con lo que ocurre en otras ciudades, donde el derecho a la manifestación parece incluir el derecho al colapso.

No es la única singularidad de una huelga que no involucra a ninguna patronal, al ser los taxistas autónomos, y que cuenta con una extraña correlación de prestigios. El del taxi es un sector tradicionalmente mal visto y lo de los gigantes de la economía colaborativa solo pinta bien visto de lejos. Niall Wass, por cierto, ya no está en Uber. Ahora preside el consejo de administración de Glovo, la 'start up' que acaba de ampliar su capital en 115 millones y está llenando el mundo de gente que pedalea para sacarse un jornal. Es el 'rickshaw' 2.0. Ni tanto ni tan calvo. Suerte al regulador.