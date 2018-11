Supremo despropósito El impresentable chalaneo judicial entre PSOE y PP salta por los aires y exige un cambio democrático del modelo ya ALBERTO AYALA Miércoles, 21 noviembre 2018, 01:55

El impresentable chalaneo jurídicopolítico entre los dos partidos que se han turnado en el reparto del poder -y del que en otras ocasiones participaron IU, CDC o el PNV- ha saltado por los aires. Ojalá que definitivamente.

En el fondo, PSOE y PP no han hecho nada que no lleven haciendo 35 años. Pero era tal la impunidad con la que venían burlándose de la independencia judicial, que esta vez no se han molestado ni en guardar las formas. Resultado: el castillo se ha venido abajo.

El primer error, gravísimo error, lo cometió el Gobierno socialista al destapar que el juez encargado de presidir la vista oral contra los líderes políticos del fallido 'procés' que no han huido de España, el prestigioso magistrado moderado Manuel Marchena, iba a ser el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo. Y hacerlo sin tener la mínima decencia de esperar a su designación por los veinte magistrados elegidos por PSOE y PP (once por los primeros y nueve por los conservadores) encargados de nombrarlo.

El anuncio, toda una bomba de relojería contra una Justicia en horas especialmente bajas tras el escándalo del 'impuesto de las hipotecas' que ha dejado en la calle la sensación de unos jueces que se arrodillan ante las presiones de la banca, suscitó la unánime protesta de todas las asociaciones de jueces y fiscales. Nada menos, pero tampoco absolutamente nada más.

Y es que ninguno de los veinte elegidos digitalmente por los partidos de turno para integrar el gobierno de los jueces ha tenido la seriedad y la valentía de dimitir en señal de desacuerdo con las formas empleadas. Formas que contaminan en origen, otra vez, su imagen de independencia.

Parecía improbable otro desatino tras tan supremo despropósito. Hasta que apareció el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.

Ante las fuertes críticas que suscitó en el PP el pacto Sánchez-Casado, por dejar el Consejo en manos progresistas, aunque lo presida un moderado, Cosidó no tuvo mejor ocurrencia que enviar un whatsapp a todos los integrantes de la bancada popular asegurándoles que con Marchena iban a controlar la Sala Segunda del Supremo 'por la puerta de atrás'.

El señalado adoptó ayer la única decisión que podía para reivindicar su independencia y su buen nombre: anunciar que rechaza presidir el Consejo y el Supremo. Casado, por su parte, de nuevo en medio de otra fenomenal crisis interna como la de Cospedal de hace unos días dio por roto el pacto con el PSOE, pese a las demandas de Sánchez de que no lo hiciera.

De esta forma Marchena parece que será el magistrado encargado de presidir el tribunal que juzgará a los líderes del 'procés'. Pero, ¿es conveniente que así sea? Ni su trayectoria ni su valiente comportamiento de ayer inducen a sospechar nada negativo de él. Pero los encausados ya han anunciado que pedirán su recusación y lo último que necesita la Justicia española es que dentro de un tiempo Estrasburgo nos vuelva a sacar los colores como acaba de ocurrir con el 'caso Bateragune'.

La Justicia española se hunde en el fango de la mayor crisis de su historia, por su culpa y por las de la política. La única manera de reflotarla es que, esta vez sí, los partidos saquen sus avariciosas manos de semejante pastel, y los togados se ganen otra vez con su quehacer diario todo el enorme prestigio perdido.