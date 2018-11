ni lo sueñe

El pasado lunes, y en el mismo acto convocado por la Federación de EPSV de Euskadi, se dijeron varias cosas interesantes. Una de ellas la formuló José Antonio Herce, probablemente la persona que más y mejor ha analizado el sistema de pensiones, sus problemas y sus soluciones. Hay una constante en su discurso que me encanta. Quizás porque estoy completamente de acuerdo y seguro que me lo ha leído más de una vez. Me refiero a la absoluta necesidad de retrasar, de manera apreciable y no marginal como se hace ahora, la edad de jubilación.

Es una propuesta lógica, una vez que carece de sentido mantener el límite actual -que además no se cumple en la realidad, sino que se rebaja-, mientras que la esperanza de vida aumenta de forma espectacular. Es completamente iluso pensar en que una persona va a estar 25 años formándose, con cargo al Estado, luego va a aportar al sistema durante 40 años de trabajo y se va a pasar, finalmente, otros 25 años cobrando una pensión que, además, exigimos sea elevada. Será todo lo deseable que se quiera y podremos exigir a gritos en las calles todo lo que se pretenda, pero es un deseo que choca contra la aritmética, se enfrenta a la contabilidad, contradice todos los cálculos actuariales, retuerce el sentido común e, incluso, deprecia la ¡ley de la gravedad! Porque, grave, el problema es muy grave.

En el mismo acto, el consejero de Hacienda y Economía abría la puerta a un mejor tratamiento fiscal de los planes de pensiones. Estos planes no gozan de buena fama entre nosotros. Unos, por razones ideológicas, consideran que todo lo que huela a privado es, por definición, malo. Cuesta imaginar cómo se puede sostener esto cuando vemos que los países más desarrollados y con mejores sistemas de previsión utilizan los planes privados como complemento del sistema público; y que los países menos desarrollados en donde la protección social es una quimera, un retal en una bandera, desprecian los planes privados y se agarran a sus famélicos planes públicos. ¿Dónde preferiría cobrar usted su pensión, en la capitalista Holanda o en la socialista Cuba? Si ha sido sincero, he adivinado la respuesta.

En resumen, los planes privados no son la panacea ni la solución definitiva y, entre nosotros, es impensable -y no es deseable- que sustituyan al sistema público. Pero hablamos de complementarlo y aquí el apoyo fiscal es un elemento capital. Si queremos fomentar el ahorro privado es necesario concienciar a las personas desde su temprano acceso al mundo del trabajo. Y pocas cosas tienen mayor poder de concienciación que las rebajas fiscales en el IRPF.