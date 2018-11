La soledad de Vox Casado no quiere irritar al electorado potencial del partido de Abascal porque aspira a ganárselo Acto del partido Vox en Bilbao. / EFE IÑAKI EZKERRA Lunes, 5 noviembre 2018, 00:55

El desmarcamiento de Vox era una asignatura pendiente para el PP y Ciudadanos, que se ha liquidado en estos días atrás porque ya era inaplazable. Lo era por tres factores: la cercanía de las elecciones municipales y europeas, el mitin del 7-O en Vistalegre, que le dio lógicas expectativas a esa nueva derecha populista, y un tercer factor que es menos obvio, pero quizá el más decisivo de todos: la desaparición política de Rajoy. ¿Por qué? Pues porque la desideologización que ha representado el marianismo fue la gran justificación que Vox encontró para su propio nacimiento en 2013 y porque, en esa ofensiva contra el partido que llegó al poder en 2011, la joven formación de signo ultraderechista halló un paradójico aliado estratégico en la UPyD nacida en 2007 con el mismo objetivo de tomar el espacio constitucionalista que hasta entonces había ocupado los populares. Y es que, para hacerle la pinza a Mariano, el partido de Rosa Díez, o lo que luego quedaba de él, no ha tenido inconveniente durante una década en aliarse con el ala más retro de la derecha española: primero con el esperancismo y toda la disidencia interna del PP; después con Vox, que fue la expresión más cristalizada de esa disidencia. La marcha de Rajoy y la desactivación de todo su equipo (incluida la pareja siniestra de Cospedal y su marido) ha roto aquella pinza, ha desmantelado esa estrategia y ha dejado solo a Abascal.

Paradójicamente, es el sector del PP más próximo a Vox el que hoy se está desmarcando de Vox. Lo está haciendo más nítidamente que el propio Casado, porque se siente identificado con Casado precisamente -otra paradoja- y con la opción que éste encarna dentro del PP, sin necesidad de acudir a otras siglas. Ese sector comprende que en la timidez del nuevo líder popular para marcar distancias con Abascal hay paradoja, pero no contradicción. Casado no quiere irritar al electorado potencial de Vox porque aspira a ganárselo y a recuperarlo para sus siglas, en nombre de unas supuestas esencias redivivas y del voto útil. En este sentido, Casado es más fiel al aznarismo que al propio Aznar. El problema es que quizá eso ya no es posible ni deseable siquiera. Quizá ha llegado la hora de asumir el multipartidismo y aplaudir que un PP de hoy, más modesto que el aznarista de ayer, se libre definitivamente de toda la carcundia.

En cuanto a Albert Rivera, es obvio que tiene las manos más libres que Casado para desmarcarse de Abascal y señalar el parentesco ideológico de éste con Le Pen. Exprimidas las ubres electorales conservadoras, resulta obvio que Ciudadanos mira hoy al caladero del socialismo moderado que en Cataluña votará a Valls. Dicho esto, sería injusto no reconocer que Ciudadanos no ha jugado nunca a la pinza a la que jugó UPyD con Vox contra el PP. No lo ha hecho en el pasado y no lo hace ahora, aunque tentaciones y tentadores no le faltan.