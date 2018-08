Servidumbres catalanas El PNV insiste en moverse en la barra de equilibrios sobre el fallido 'procés', posiblemente por razones internasy electorales ALBERTO AYALA Viernes, 31 agosto 2018, 00:28

Los partidos casi nunca disfrutan de plena libertad de movimientos a la hora de adoptar sus decisiones. Cada vez que toca posicionarse, las diferentes formaciones empiezan a decantarse en función de su ideología. Pero de inmediato entra en juego la conveniencia, el ir más lejos o quedarse más cerca, en función de qué hacen sus adversarios.

Es evidente que el PNV de Andoni Ortuzar y del lehendakari Iñigo Urkullu -subrayo, el PNV de Urkullu y de Ortuzar-, no comparte la hoja de ruta del independentismo catalán en los últimos tiempos. Un camino que ha fracturado la convivencia a orillas del Mediterráneo, y que ha terminado con algunos de los máximos dirigentes soberanistas presos por vulnerar la ley y/o huidos para sustraerse a la acción de la Justicia española. Los peneuvistas, de momento, de lo que hablan es de pactar con Madrid más autogobierno. Punto.

Ese distanciamiento del fallido 'procés' no supone que los jeltzales no ansíen la independencia, el sueño de gran parte de su militancia, aunque sólo de una minoría de sus votantes. Simplemente, los peneuvistas no están por la labor de hacer lo que sí han hecho sus homólogos catalanes: saltarse la ley y obviar que el respaldo a la secesión no llega al 48% de los votantes.

A pesar de los pesares. A pesar de que pronto hará un año que el lehendakari Urkullu se mojó y medió en el conflicto a petición catalana, mediación de la que salió trasquilado. Sucedió que el expresident Carles Puigdemont no aguantó la presión y renunció a convocar las elecciones anticipadas a que se había comprometido. En su lugar llegó DUI (Declaración Unilateral de Independencia) de quita y pon que derivó en la intervención de la autonomía.

A pesar de que su sustituto, el president Quim Torra no tuvo a bien ni contestar al jefe del Ejecutivo vasco cuando le felicitó por su elección. A pesar de que los radicales se han hecho con el control completo de Junts per Catalunya y del PDeCAT, derrotando a los posibilistas de Marta Pascal, el enlace del PNV con los neoconvergentes. A pesar de la cercanía mostrada por Urkullu hacia Junqueras, a quien visitó hace unas semanas en la cárcel a petición del líder republicana.

Pues bien, a pesar de todo ello ha bastado que Torra llamara el miércoles a Ajuria Enea para mostrar su enfado porque el lehendakari sólo pidió la víspera de una forma expresa la excarcelación de Junqueras y no del resto de los políticos encarcelados. Que después de meses de silencio mostrara su deseo y el de Puigdemont de reunirse con el lehendakari -cita que deberá celebrarse en Bélgica para que el político neoconvergente huido no sea detenido- para que Ajuria Enea transmitiera ayer la disposición del presidente vasco a mantener una cita así. Ambas partes ya se han puesto manos a la obra para cuadrar agendas.

Semejante reacción revela dos cosas, ambas importantes. Que la cercanía sentimental entre los antes llamados nacionalismos moderados vasco y catalán está por encima de sus enormes diferencias estratégicas de los últimos tiempos. Y que el PNV parece decidido a seguir arriesgando en la barra de equilibrios en este asunto.

¿Razones, además de las sentimentales? Pues sospecho que la presión de la propia militancia jeltzale, a buena parte de la cual le ha costado mucho entender la lejanía de sus principales burukides ante lo que ocurría en Cataluña. Y puede que también el temor a perder voto abertzale en los comicios del próximo año.

Pero con encuentro a tres o sin él -todo parece apuntar que con él- es harto improbable que se cierre la sima del PNV de Ortuzar y Urkullu con Puigdemont y los suyos. Menos aún si, como baraja la prensa catalana más prestigiosa, los líderes del 'procés' son condenados en el juicio que tendrá lugar en unas semanas y el secesionismo rechaza acatar la eventual sentencia condentoria del Supremo. Eso parece.