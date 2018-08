Servicios de emergencia

Vamos por la mitad de agosto, que se nos presenta tan augusto como siempre, pero más lento que nunca. En el mismo periodo del año pasado fallecieron muchas menos personas a las que sus familias y sus amigos les habían deseado un buen viaje, pero estamos empeñados en batir nuestros propios récords. La mortalidad en carretera aumenta desde hace cuatro años, pero ha cogido carrerilla, mientras el director general de Tráfico, Pere Navarro, atribuye los efectos a varias causas, entre ellas, la menor vigilancia y el mayor uso de los teléfonos móviles. Lo cierto es que hay mil guardias civiles menos. Antes teníamos 9.800 y ahora sólo contamos con 8.800. Cuestión de presupuesto. ¿Qué es mejor? ¿Endurecer las sanciones o rebajar la velocidad máxima? No lo sabemos todavía, pero nadie ignora que lo peor es que haya menos guardias civiles.

El Gobierno español acogerá a parte de los 141 rescatados del 'Aquarius'. La Moncloa dice que no somos el puerto más seguro, pero omite decir dónde está ese puerto. El caso es seguir vendiendo armas al mismo tiempo que predicamos la paz. La ANC lidera el boicot al Rey y no quiere ni asomarse a los actos institucionales de homenaje a las víctimas de los atentados del 17-A. El soberanismo, incluido Quim Torra, tiene clara su postura, aunque a los demás nos parezca muy incómoda. «No vamos a actos donde está el Rey de España». Su postura nos parece la más equivocada, pero al mismo tiempo, es la más inequívoca. 'El barco humanitario' sigue navegando con la esperanza de que, si no encuentra puerto, sea el puerto el que lo encuentre a él. Navegar es lo que importa.