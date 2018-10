Sin sentido del ridículo El secesionismo catalán hace ya tiempo que perdió el Norte y no se vislumbraa nadie con liderazgo para recuperarlo Roger Torrent, presidente del Parlament. ALBERTO AYALA Viernes, 5 octubre 2018, 01:22

El independentismo catalán 'regaló' ayer otra exhibición de bochorno y esperpento en el Parlament. Una nueva demostración de hasta dónde se puede degradar la política. Y la enésima confirmación de que quienes dirigen el movimiento hace ya tiempo que han perdido incluso el sentido del ridículo.

Cuarenta y ocho horas después de la reapertura de la Cámara -cerrada desde julio por las discrepancias estratégicas entre Junts per Cataluña y Esquerra Republicana-, de nuevo el desacuerdo sobre el voto delegado de los seis diputados presos estuvo a un paso de dinamitar la coalición.

Y todo por la obsesión de los Puigdemont, Torra o Elsa Artadi de trasladar a su parroquia que no se pliegan ante la Justicia española. Postconvergentes y republicanos lograron 'in extremis' un pacto para sortear el problema que los letrados no aceptaron. A los socios les dio igual, aunque el Pleno quedó pospuesto hasta la semana entrante.

El fallido 'procés' atraviesa momentos de máxima confusión cuya responsabilidad empieza y termina en sus instigadores. En unos dirigentes que hace un año posiblemente amagaron con la independencia como si fuera un ardid político más, y que hoy se encuentran con que la Justicia les pide cuentas por un comportamiento irresponsable, grave e ilegal, y con que decenas de miles de catalanes que sí creyeron que la cosa iba en serio no aceptan gradualismos ni nada que suene a marcha atrás.

Si retocedemos en el tiempo no deja de resultar paradógico lo ocurrido. Cómo hace doce meses el entonces president Puigdemont se arrugaba, renunciaba a convocar las elecciones anticipadas que había apalabrado con el lehendakari Urkullu y daba vía libre a una efímera DUI (Declaración Unilateral de Independencia). Entre otras razones, por las presiones de Marta Rovira, secretaria general de ERC, una dura entre los duros, hoy huida en Suiza, y por el famoso tuit del también republicano Rufián sobre traidores y 155 monedas.

El independentismo insiste en que debe cumplir el 'mandato' de la seudoconsulta ilegal del 1 de octubre del año pasado e implementar la república -mandato irreal, que no es sino otra mentira-, pero se muestra incapaz de pactar una estrategia, una hoja de ruta. Puigdemont sigue instalado en la confrontación, mientras ERC parece más proclive a meter el freno de mano para ensanchar la base 'indepe' -que jamás ha tenido mayoría en las urnas, aunque sí la tenga en el Parlament- antes de dar nuevos pasos.

Cada vez es más evidente que el nacionalismo catalán precisa con urgencia un nuevo liderazgo que frene el proceso de descomposición que se vive a orillas del Mediterráneo y lo resitúe. Un liderazgo que no se vislumbra.

Lo que no ha perdido el secesionismo es capacidad desestabilizadora. Tras el ultimátum del president Torra del martes y la aparente rectificación por parte de los grupos de la mayoría gubernamental, el asunto parecía zanjado. Falsa percepción.

Hace unas horas el jefe del Ejecutivo catalán se ratificaba en dar un mes a Pedro Sánchez, hasta noviembre, para que acepte un referéndum de autodeterminación. De lo contrario, perderá el imprescindible apoyo de los diputados del PDeCAT en Madrid.

Sánchez va a tener que convocar elecciones sí o sí. No sólo. Va tener complicado resistir hasta febrero o marzo del próximo año.