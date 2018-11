Entre Sánchez y Torra

Se puede estar a favor del derecho a decidir o del derecho de autodeterminación y, sin embargo, estar en desacuerdo con lo que se ha hecho en Cataluña. No sólo por la inviabilidad jurídica, mientras no medie un acuerdo con las instituciones del Estado, sino también por la falta de viabilidad práctica para imponer la república catalana. Pero especialmente por los altos costes de división y fractura en la sociedad catalana que conlleva esta estrategia, pues la unilateralidad no es una estrategia solo ante el Estado sino también frente a la otra mitad de los catalanes.

Si se acepta en serio, es decir, con convicción, que el pueblo de Cataluña lo integran todos sus ciudadanos, la experiencia del procés no puede ser algo envidiable para un vasco patriota, para un abertzale que por encima de su ideológica aprecia y sitúa la unidad y vertebración del Pueblo Vasco como una única comunidad política, plural y diversa.

El lehendakari defiende el derecho de autodeterminación y el derecho a decidir pero creo que no siente envidia de lo que ha pasado en Cataluña. No creo que quiera para Euskadi un proceso como el impulsado allí. La razón de esta distancia, que ha quedado constancia en el encuentro celebrado con el president Torra, no está tanto en la falta de viabilidad legal, cuanto en el callejón sin salida al que se condena a la ciudadanía y en la división interna que producen, de una parte, la estrategia impulsada por el independentismo, y, por otra, la del Estado, sustentada en la prohibición legal y en la represión.

Quien quiera profundizar en las razones del lehendakari para no sentir envidia de la vía catalana las encontrará en el turno de réplica en la sesión vespertina del debate de política general de septiembre. Por ejemplo, cuando afirmó que «nuestro desafío, el de todos y el de los nacionalistas que tenemos un compromisos con la patria, es defender ese pluralismo como elemento diferenciador, no como una patología a eliminar mediante la uniformización». Distancias con Cataluña cuando reiteraba que el acuerdo sobre el autogobierno tiene que ser necesariamente plural, fruto de un pacto que represente y refleje los fundamentos de la pluralidad vasca, e insistía en que un pacto entre vascos diferentes tiene alcance estratégico.

No creo que las presiones internas y externas que pueda tener el lehendakari le hagan desconfiar de la solidez y corrección de sus razones. Desde el respeto a lo que vayan decidiendo los catalanes y sus instituciones, probablemente lo que más le preocupe sea precisamente el callejón sin salida en el que está inmerso el conflicto catalán, si no se imponen la cordura y el diálogo entre las partes.

Pero su preocupación real, como máximo responsable institucional, lo que realmente inquieta a Urkullu es la falta de seriedad y responsabilidad del gobierno central para con el autogobierno vasco, para acometer de una vez el cumplimiento del Estatuto de Autonomía mediante la transferencia de las materias pendientes. Las buenas palabras de Pedro Sánchez en favor de una pronta solución al desencuentro en torno al cumplimiento estatutario, no se ven correspondidas con los hechos, lo que hace pensar que estemos de nuevo jugando con el Estatuto, como si fuese mercadería, objeto de transacción. El presidente Sánchez y los socialistas tienen que saber que la manera más eficaz para reconducir el debate sobre el autogobierno vasco es demostrando con resultados que el diálogo es la única vía válida y efectiva para resolver conflictos políticos. Sea en Euskadi, sea en Cataluña. Pedro Sánchez difícilmente podrá ofrecer nada serio a Cataluña si en Euskadi se enroca y mantiene posiciones cicateras hasta para discutir la transferencia de unos kilómetros de autopista. Mal vamos.