Salud y dinero

El curso político está en su perezosa fase estival, aunque la política nunca duerme. Tampoco la desgracia. A los accidentes habituales hay que sumarles los que se producen en los grandes desplazamientos, las macrofiestas y los festivales veraniegos. Si aumentan los accidentes de tráfico o se hunde un muelle aparecen también ciertas responsabilidades políticas, y a veces se organizan algunas guerras irrazonables. Muy al hispánico modo, en Vigo había un muelle cuya estructura estaba dañada y lo sabía todo el mundo menos las autoridades, que además tampoco sabían a quién correspondía el mantenimiento del mismo, por lo que nadie se ocupaba de mantenerlo. Al fin y al cabo, era una forma de ahorrar. El dinero fluye (o no) según leyes que a veces el ciudadano de a pie desconoce. Por ejemplo, en Madrid, entre 2011 y 2015, los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González presupuestaron unos 135 millones para afrontar el problema de las listas de espera, pero las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas crecieron un 47% en tres años porque sólo gastaron la mitad. Quienes rechazaban ser derivados a hospitales concertados podían esperar hasta 180 días. Ahorrar donde no se debe es ineficiente: impide alcanzar los objetivos necesarios, dar un buen servicio y, contrario, permite encubrir un sistema de encauzar los beneficios desde el ámbito social a la cuenta de resultados de alguna empresa privada. Estas son las conclusiones a las que nos llevan los experimentos hechos en Madrid o en Valencia a costa de la sanidad pública. Mientras cantaban las excelencias de la Sanidad española, los gobiernos del PP iban recortando personal y medios, sobrecargando de trabajo a los empleados y ahorrando en mantenimiento. Por fin han salido a la luz los resultados de tanta labor de zapa, que se han acumulado hasta derribar al servicio de salud español del puesto 10 que ocupaba en la lista anual de la prestigiosa revista 'The Lancet' hasta el 19. Si aguantó durante años por inercia, es de temer que la inercia haya cambiado de sentido y se tarde mucho tiempo en corregirla. Los médicos gallegos están advirtiendo de que en su comunidad no hay personal para cubrir las bajas por vacaciones, a veces en localidades donde la población precisamente aumenta en verano. Incluso en la comunidad autónoma que más invierte en Sanidad por habitante la Justicia acaba de condenar al Servicio vasco de Salud a pagar 72.000 euros a un médico que precisamente era especialista en riesgos laborales. Este médico sufrió ansiedad y depresión por sus condiciones de trabajo, que parecían hechas para crearle ansiedad y depresión. Ya dice Max Tegmark, profesor del MIT y autor del libro 'Vida 3.0', que existe una gran presión económica para hacer obsoletos a los humanos. Hay que tener cuidado con la lógica del dinero. En ciertos sitios y en determinadas cantidades resulta tóxica.