RUFIÁN Y EL SEXO No puedes ir de tolerante y mirar al catalán que se define español con la cara que pondría un militante de Hazte Oír ante un transexual IÑAKI EZKERRA Lunes, 22 octubre 2018, 00:54

En la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles, el diputado Rufián defendió el derecho a «llamarse Alberto, Andrea o María Jesús, independientemente de lo que se tenga entre las piernas». No seré yo quien ponga objeciones a esa onomástica demanda de la que fue pionero en el País Vasco el padre Resurrección María de Azkue. Si aún hay trabas en nuestra legalidad para el ejercicio de ese derecho, ¡que caigan! Uno desea vivir en un país en el que nadie se sienta infeliz porque no le dejen llamarse lo que quiera ni ser lo que quiera sexualmente. De Rufián me llama, sin embargo, la atención que muestre ese encomiable espíritu de tolerancia con la identidad sexual mientras manifiesta una feroz cerrazón en lo que se refiere a la identidad nacional y a los que quieren seguir siendo españoles en Cataluña. Rufián vio normal el nacimiento de la 'revolución de las sonrisas', esa iniciativa secesionista consistente en presentarse en grupo en las casas de quienes han colgado en el balcón la bandera constitucional para convencerles de que la retiren y pongan en su lugar la estelada. ¿Qué diría Rufián si unos tipos se presentaran en el domicilio de un transexual preguntándole, con una sonrisa igual de revolucionaria, por qué se empeña en llamarse María Jesús si tiene pene? Sospecho que tal intromisión en la cuestión del género sexual le parecería intolerable, como a mí también me lo parecería. ¿Cómo puede considerar en cambio legítima una intromisión comparable en el terreno de lo que podríamos llamar géneros ideológicos, étnicos y culturales? ¿Es que en lo que toca al ámbito de lo catalán no hay más que un sexo -el nacionalista- y no cabe hablar de pluralidad? ¿Es que lo que vale para la bisexualidad no vale para el bilingüismo?

Rufián encarna, así, una novedosa versión de la tradicional obsesión católica con los pecados del sexo. Del mismo modo que, para los curas clásicos, no había otro mandamiento que el sexto, para Rufián no hay otro aspecto vital en el que el catalán pueda elegir libremente que no sea su definición sexual. Y la misma obsesión con el sexo padece el Pedro Sánchez que en su respuesta a Rufián redujo el bullying escolar a una cuestión de homofobia y transfobia. Como si la radicalización política que experimentan los adultos en este país no tuviera consecuencias en los colegios y como si no se hubiera acosado en Cataluña a los hijos de los guardias civiles. Ni Rufián ni Sánchez entienden que la tolerancia con la identidad sexual es sólo una parte del derecho que reconocemos en el otro a sentirse y ser lo que quiera en todos los aspectos de la personalidad. Dicho de otro modo, no puedes ir por la vida de tolerante y mirar al catalán que se define como español o al español que se define «de derechas» con la misma cara de incomprensión que pondría, ante un transexual, un militante de Hazte Oír.