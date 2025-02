Comenta Compartir

Cantó Rigoberta Bandini en los Goya 'El amor', ese himno de Massiel. Bueno, interpretado por Massiel, que el autor es Rafael Pérez Botija. Lo he tenido que buscar porque mi burricie es inmensa, y al hacerlo me he encontrado con que el susodicho es ... un todoterreno de la canción: han cantado sus composiciones desde Parchís hasta Mocedades, y suya es también «La gata bajo la lluvia», otro temazo. Lo poco que me gustaba de pequeña y lo mucho que me gusta ahora.

Hubo amor a mansalva en la gala del cine patrio. Maribel Verdú le declaró el suyo a Aitana Sánchez-Gijón, Salva Reina a Kira Miró y Richard Gere a Alejandra Silva. También mostraron sus afectos todos los premiados, que ya lo preguntó Mikel Labastida en este periódico: «¿Por qué ahora, además de a las madres, padres e hijos, también se agradece al Goya a los mejores amigos actuales, a los amigos de la infancia, a los amigos del pádel y a los amigos de tomar cañas los viernes?». Para acortar el asunto van a tener que darles el galardón a huérfanos sin hijos, sin pareja y sin colegas. También es verdad que, en el supuesto caso de que me lo dieran a mí, no me bajaba del escenario ni la Guardia Civil. Estamos apañados si, para expresar nuestros quereres, hay que esperar a recibir un Goya. O a que llegue el Día de los Enamorados, que es como quedarse en la nominación. Pero hay declaraciones de amor que no requieren ni de público ni de fecha señalada porque se manifiestan al abrigarte los pies fríos por la noche o al prepararte un café por la mañana. Son declaraciones tan pequeñas, a veces, como un hoyuelo. En 'Charada', Audrey Hepburn mira embelesada a Cary Grant y, señalándole el hueco de su barbilla, le pregunta: «¿Cómo te afeitas ahí?».

